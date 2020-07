Schlimmer Unfall auf B13: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 80-jähriger Münchner ist am Mittwochmittag mit seinem Motorrad an der B13 zwischen Holzkirchen und Großhartpenning tödlich verunglückt.

Ein schlimmer Unfall hat sich auf der B13 zwischen Holzkirchen und Großhartpenning am Mittwoch (8. Juli) ereignet.

zwischen und am ereignet. Ein Motorradfahrer kam von der Straße ab und stürzte.

Er starb noch an der Unfallstelle.

Schlimmer Unfall bei Holzkirchen: Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Holzkirchen - Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, war der 80-Jährige von Dietramszell kommend auf der Staatsstraße 2073 Richtung Holzkirchen unterwegs.

Schlimmer Unfall auf B13: Motorradfahrer überschlägt sich mehrmals

Gegen 12.45 Uhr kam er an der Kreuzung zur B13 alleinbeteiligt von der Straße ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld mehrmals. Dabei zog sich der Münchner so schwere Verletzungen zu, sodass er noch an der Unfallstelle starb.

Vor Ort waren unter anderem ein Rettungshubschrauber, die Polizeiinspektion Holzkirchen sowie die Kollegen von der Autobahnpolizei.

Tödlicher Unfall auf B13: Schlimmer Großeinsatz für Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr

Die Feuerwehr Holzkirchen leitete den Verkehr um. Die Bundesstraße musste für die Aufräumarbeiten circa eine Stunde einseitig gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Holzkirchen musste derweil über Thann ausweichen.

Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Am Motorrad des 80-jährigen Münchners entstand Totalschaden. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, berichtet die Polizei.

