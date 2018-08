Feuerwehr-Einsatz auf B318: Mercedes-Van mit Wohnwagen komplett ausgebrannt - Vollsperrung

Ein Mercedes-Van mit Wohnwagen-Anhänger hat am Donnerstagnachmittag auf der B318 Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Die Straße ist gesperrt. Der Einsatz läuft.

Update, 17.01 Uhr: Die Straße ist wieder frei. Es herrscht noch ein Rückstau, der hat allerdings wenig mit dem Unfall zu tun und mehr mit dem großen Stau auf der A8 - der wiederum mutmaßlich mit dem Gewittersturm zwischen Holzkirchen und München zusammenhängt. Die Feuerwehr ist auch schon wieder zu weiteren Einsätzen unterwegs.

Wie die Holzkirchner Polizei mitteilte, konnten sich die Insassen, ein Pärchen aus Holland, rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Während der Löscharbeiten musste die B 318 in beiden Fahrtrichtungen für über eine Stunde gesperrt werden, was längere Staus zur Folge hatte.

Laut Polizei waren die Holländer von der Autobahn in Richtung Tegernsee unterwegs. Ihre Großraum-Limousine zog einen Wohnwagen. Als es gegen 15 Uhr auf Höhe Marschall aus dem Motorraum zu qualmen begann, stoppten die Urlauber am Straßenrand.

Es gelang dem Fahrer (25) und seiner Freundin (34), den Wohnanhänger abzukoppeln, ehe der Mercedes richtig Feuer fing. Die Feuerwehr Holzkirchen löschte das brennende Auto.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4500 Euro. Die Bundesstraße war erst gegen 16.15 Uhr wieder befahrbar.

Erstmeldung, 15.15 Uhr

Marschall/Holzkirchen - Etwa gegen 15 Uhr hat ein Mercedes-Van auf der B318 Höhe Marschall plötzlich Feuer gefangen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Straße ist komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Der Brand ist inzwischen gelöscht. Der Einsatz und die Bergungsarbeiten laufen aber weiter. Der Van ist komplett ausgebrannt.

