81-Jährige stürzt nach Windböe - Krankenhaus

Die Nachwirkungen von Sturmtief Sabine haben eine Seniorin in Holzkirchen zu Fall gebracht. Sie verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Holzkirchen - Ins Krankenhaus gebracht werden musste eine Senioren aus Holzkirchen, nachdem sie von einer Windböe zu Fall gebracht worden ist. Laut Polizei brachte der Wind die 81-Jährige am Dienstag gegen 11.25 Uhr am HEP-Kreisel aus dem Gleichgewicht. Sie stürzte und verletzte sich am rechten Handgelenk.

Eine Polizeistreife brachte die Holzkirchnerin und ihren Ehemann zur Erstversorgung in die Polizeiinspektion Holzkirchen und informierte den Rettungsdienst. Dieser brachte die 81-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

ses