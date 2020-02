Abbiegespur und Querungshilfe für Miesbacher Straße

Es ist ein erster Schritt Richtung Bauhof-Umzug: Die umgebenden Straßen sollen ertüchtigt und den künftigen Gegebenheiten angepasst werden.

Holzkirchen – Der Holzkirchner Bauhof ist in die Jahre gekommen und soll am Amalie-Hohenester-Weg eine neue Heimat finden. Doch bevor der Bau mit Büros, Umkleiden oder Lagerhallen begonnen werden kann, müssen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. „Wir müssen die Straßen im Umfeld so herrichten, dass wir bestmögliche Voraussetzungen für den Bau haben“, erklärte Erik Stößel von der Bautechnik jetzt im Gemeinderat. So könnten Verkehrsbehinderungen während des Baus vermieden werden.

Stößel führte aus, dass zunächst der Amalie-Hohenester-Weg Richtung Marschall verbreitert werden müsse. Etwa bis zur Kleingartenanlage hinter dem künftigen Bauhof-Areal erklärte er auf Anfrage von Hans Putzer (SPD). „Brauchen wir Grundstücke, die uns nicht gehören?“, fragte Josef Sappl sen. (CSU). Laut Stößel genüge das gemeindliche Grundstück auf der Ostseite, die Westseite des Wegs sei nicht in gemeindlichem Besitz. „Wir haben mit dem Besitzer gesprochen, das war nicht sehr erquicklich“, erklärte Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU).

Schmid: Abbiegespur? „Das wird ganz schön eng“

Neben dem Ausbau des Amalie-Hohenester-Wegs verlangt das Staatliche Bauamt Rosenheim, von Oberlaindern kommend, eine Linksabbiegespur auf der Miesbacher Straße sowie eine Querungshilfe zum Radweg auf der anderen Straßenseite. „Das wird ganz schön eng mit der Holzkirchner Spinne“, befand Christoph Schmid (CSU) mit Blick auf die Zu- und Abfahrt zur B 318. Laut Stößel müsse mit dem Bauamt Rosenheim noch geklärt werden, wie breit und lang die Abbiegespur werde. Auch eine Straßenverbreiterung wäre denkbar.

Bauhof-Neubau: Ein Projektsteuerer soll Abhilfe schaffen.

Diese Abstimmung übergab der Gemeinderat einstimmig in die Verantwortung des Bürgermeisters. Die Gesamtkosten sind zwischen einer halben und einer Million Euro angesetzt. Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer aber noch nicht einstellen. Die Bauarbeiten sind etwa für Frühjahr 2021 angesetzt.