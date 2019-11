Abweichungen bei Meridian und BOB

Bis zum 14. Dezember müssen sich Meridian- und BOB-Reisende auf Einschränkungen einstellen. Grund: die zweite Stammstrecke in München.

Holzkirchen - Die Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke in München bringen bis Samstag, 14. Dezember, Fahrplanänderungen bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) und dem Meridian mit sich. Wie das Holzkirchner Unternehmen am Freitag mitteilte, sind alle BOB-Verbindungen und die Meridian-Verbindung über Holzkirchen betroffen.

Die Züge können tageweise die Haltestellen Donnersbergerbrücke, Harras, Siemenswerke, Solln und Heimeranplatz nicht anfahren. Zudem beginnen oder enden einige Zugfahrten an anderen Gleisen des Münchner Hauptbahnhofs als gewohnt (Meridian: Gleise 13 bis 26, BOB: Gleise 5 bis 10). Einige Verbindungen des Meridian in Richtung München entfallen ab Holzkirchen oder starten in Richtung Rosenheim erst in Holzkirchen. Bei einigen Verbindungen der BOB kann der Münchner Hauptbahnhof nicht angefahren werden, die BOB-Züge halten stattdessen am Ostbahnhof.

BOB-Fahrkarten werden in der S-Bahn zwischen München Ost und München Hauptbahnhof anerkannt. Von Montag, 25. November, bis Sonntag, 1. Dezember, kann es zusätzlich vorkommen, dass BOB-Züge noch vor dem Münchner Hauptbahnhof enden. Fahrgäste werden gebeten, besonders auf Durchsagen zu achten.

Infos gibt es auf www.meridian-bob-brb.de.

