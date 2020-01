Am Marktplatz soll was vorwärtsgehen

Mehr als ein Parkplatz soll der Holzkirchner Marktplatz künftig sein, da sind sich alle Beteiligten in der Gemeinde einig. Die Parkplätze komplett abschaffen möchte die CSU aber nicht zwingend.

Antrag der CSU

von Sebastian Schuch schließen

Ein Treffpunkt für die Bürger soll der Holzkirchner Marktplatz sein. Gesprochen wurde in den vergangenen Jahren viel über das Wie, getan hat sich wenig. Per Antrag will die CSU die Planung vorantreiben.