Autofreier Marktplatz bleibt das Ziel

Die Sperrung des Holzkirchner Marktplatzes für Autos während des Grünen Markts endete in einer Sackgasse. Doch die Marktgemeinde plant trotz aller Kritik ein autofreies Ortszentrum.

Holzkirchen – Ein autofreies Ortszentrum, diesen Wunsch äußerten viele Holzkirchner beim Bürgergutachten zum Integrierten Mobilitäts- und Ortsentwicklungskonzept der Marktgemeinde. Einen Treffpunkt eben. Also testete die Gemeinde den autofreien Marktplatz, zumindest während des Grünen Markts am Mittwoch und Samstag, zwei Monate lang – mit ernüchterndem Ergebnis. Wie berichtet, gab es fast nur negative Rückmeldungen von Bürgern, Fieranten und Einzelhändlern. Und doch bliebt das autofreie Ortszentrum das erklärte Ziel.

Denn in den vergangenen Wochen erwähnten die Holzkirchner häufig, „dass sie weniger Verkehr auf dem Marktplatz gut finden“, berichtet Annika Walther, Pressesprecherin der Gemeinde. Dieser Vorschlag sei oft auf der Projektpinnwand, die die Gemeinde nach dem Tag der Offenen Tür Mitte Oktober für sechs Wochen im Rathaus stehen gelassen hat, genannt worden. Dem gegenüber stehen die (lauten) Kritiker, die neben der allgemeinen Kritik an der autofreien Zone auch die Umsetzung bemängelten.

Grüner Markt: Mehr Stände sollen Marktplatz beleben

Ein Punkt, den auch die Verwaltung erkannt hat. „Die Straßensperrung mittels je einer Bake am Anfang und Ende des Marktes war nicht ausreichend, um Fahrzeuge am Befahren der Straße zu hindern“, schreibt die Gemeinde auf ihrer Homepage. Die angestrebte höhere Sicherheit für Fußgänger sei auch deshalb nicht erreicht worden. Deshalb prüft die Verwaltung nun, wie sie dieses Ziel umsetzbar ist. Neben zusätzlichen Sperren sei auch eine Änderung der Oberflächenstruktur denkbar. „Dass auf den ersten Blick sichtbar ist, was Marktplatz ist“, erklärt Walther. Sprich: Bauliche Veränderungen, etwa höhengleiches Gelände oder abgesenkte Bordsteine.

Gesperrter Marktplatz: Beim Winterzauber wurde wieder deutlich, was möglich ist.

Verbesserungspotenzial sieht die Gemeinde in diesem Zusammenhang auch beim Grünen Markt. Drei zusätzlichen Stände hätten für größere Lücken gesorgt, was sich ungünstig auf das Markterlebnis ausgewirkt habe. „Gerade im Herbst und Winter ist das ungünstig. Es wird definitiv mehr Stände geben“, sagt Walther. Wie viele genau, soll ein Konzept klären. In diesem sollen die Marktstände optimal angeordnet, Lücken vermieden werden.

Marktplatz-Sperrung: Intensive Gespräche stehen bevor

Eine dauerhafte Sperrung während des Grünen Markts, wenn sie denn wirklich umgesetzt wird, dürfte jedoch nicht mehr als ein erster Schritt sein. Schließlich soll der Marktplatz als öffentlicher Raum wiederbelebt werden, wie es bei Aktionen wie dem Parking Day im September bereits der Fall war. Damit der Marktplatz langfristig ein Treffpunkt für die Holzkirchner wird, müsste er dauerhaft vom motorisierten Verkehr getrennt werden. Das wiederum gefällt den Einzelhändlern im Umfeld nicht.

Deshalb betont Walther, dass die Umsetzung einer autofreien Mitte noch einige Zeit in Anspruch nimmt. Klar sei auch, dass man viele intensive Gespräche mit den Firanten des Grünen Markts, den Einzelhändlern aber auch Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr führen müsse. Das Thema voranzutreiben dürfte dann wohl Aufgabe des künftigen Marktgemeinderats sein.