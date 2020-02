Wer treibt wo wie Sport im Ort?

Bürgerbefragung

von Sebastian Schuch schließen

Wie sich die Holzkirchner den Sport in der Marktgemeinde vorstellen, können sie nun in einer repräsentativen Umfrage angeben. Dabei will die Gemeinde gemeinsam mit einem Planungsbüro auch Rückschlüsse auf die Gewohnheiten der Bürger ziehen, um so das Angebot zu verbessern.