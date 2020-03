Ehemaliger Hexal-Chef Eder geht nach Russland

Mitten während des Hickhacks um eine Schließung des Sandoz-Entwicklungszentrums in Holzkirchen verließ Stephan Eder das Unternehmen. Jetzt ist klar, wohin.

Holzkirchen – Ende Januar räumte Stephan Eder (44) etwas überraschend seinen Schreibtisch als Chef der Hexal AG und des Deutschland-Geschäfts von Sandoz in Holzkirchen. Die „neue Herausforderung“, die er damals als Grund für seinen Abschied nannte, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Der Österreicher bleibt der Pharma-Branche und dem Generika-Sektor treu, wechselt aber zur Konkurrenz: Bei der Stada Arzneimittel AG, die ihren Hauptsitz im hessischen Bad Vilbel hat, soll Eder das Russland-Geschäft ankurbeln.

Vor drei Jahren erst war der Manager an die Spitze von Hexal gerückt, für den Mutterkonzern Novartis war er schon seit 2007 tätig gewesen – unter anderem hatte er das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten in Russland und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion (CIS) entscheidend ausgebaut. Diese Expertise macht sich jetzt Stada zu Nutze. Ab Mitte des Jahres betreut Eder, als Mitglied des globalen Stada-Vorstands, alle Aktivitäten in Russland und den CIS-Staaten. „Ich freue mich darauf, nach Russland zurückzukehren und unser Team zu unterstützen, um einen starken Umsatz- und Gewinnwachstumskurs zu beschleunigen“, wird Eder in einer Stada-Pressemitteilung zitiert.

Hexal-Kündigungen in Holzkirchen: Kompromiss deutet sich an.

Russland ist mit mehr als 3000 Mitarbeitern der zweitgrößte Markt für den Arzneimittelhersteller aus Hessen. Der Hexal-Konkurrent hat zuletzt nach eigener Auskunft mehr als eine Milliarde Euro in das Land investiert und gilt damit als größter ausländischer Investor in der russischen Pharmaindustrie.

Die Pressemitteilung im Wortlaut

Mitte des Jahres wird Dr. Stephan Eder als Executive Vice President Russland/CIS den globalen STADA-Vorstand verstärken. In dieser Funktion wird er alle Aktivitäten in STADA Russland sowie in den CIS-Ländern betreuen. Russland ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern der zweitgrößte Markt innerhalb des globalen STADA-Konzerns.

„Mit dem Erwerb des russischen Portfolios von Takeda wird STADA zur Nummer eins im russischen OTC-Markt und zum zweitgrößten Arbeitgeber in der pharmazeutischen Industrie", betont STADA CEO Peter Goldschmidt. „Ich freue mich, dass wir mit Stephan eine großartige Erweiterung unseres Vorstandsteams haben werden. Stephan ist ein inspirierender Wachstumstreiber mit nachgewiesenen Erfolgen in Russland, Deutschland und Großbritannien.“

Stephan Eder hat sich entschieden von Sandoz zu STADA zu wechseln, wo er zuletzt als CEO Hexal und ab Mitte 2017 als Country Head Sandoz Deutschland tätig war. Mit einer klaren Vision führte er das deutsche Sandoz-Team und das Unternehmen durch eine strategische Transformation, um eine stärkere Kundenorientierung voranzutreiben, die zu einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum sowie zum Ausbau der Marktführerschaft in Deutschland führte.

Der Österreicher Stephan Eder begann seine Karriere bei McKinsey und war Mitbegründer und CFO des neu gegründeten Arzneimittelforschungsunternehmens 55pharma, bevor er 2007 zum Mutterkonzern von Sandoz, Novartis, wechselte. Nachdem er bei Novartis in unternehmensstrategischen Funktionen tätig war, leitete er anschließend das Portfoliomanagement, die Geschäftsentwicklung und die Lizenzierung von Sandoz in Mittel- und Osteuropa, bevor er von Mitte 2010 bis Ende 2013 für das russische OTC-Geschäft verantwortlich war. Während dieser Zeit unter seiner Führung verdoppelte sich die Größe des Unternehmens fast und wuchs stark über den russischen OTC-Markt hinaus. Anschließend leitete Stephan Eder bis Mitte 2017 als General Manager die Geschäfte von Sandoz in Großbritannien und Irland, wo er das Geschäft erfolgreich ausbaute und nachhaltige Ergebnisse in einem sehr volatilen Markt erzielte.

In seiner Funktion als Leiter der STADA-Aktivitäten in Russland und CIS wird Stephan Eder für eine gestärkte und wachsende Handelsorganisation sowie für die Geschäftsentwicklung und alle Produktionsstandorte verantwortlich sein. STADA ist weiterhin sehr engagiert, in Russland eine führende Rolle in der Branche einzunehmen. In den letzten Jahren hat STADA mehr als 1 Milliarde Euro in das Land investiert und damit den deutschen Konzern zum größten ausländischen Investor in der russischen Pharmaindustrie gemacht.

Bei STADA wird Stephan Eder entscheiden zum Wachstumskurs des Unternehmens beitragen und sicherzustellen, dass STADA seiner Vision gerecht wird, der Partner der Wahl sowohl im Bereich Generika als auch im Consumer Health Geschäft zu sein, und in puncto Wachstum und Profitabilität die Branche zu übertreffen.

„Ich freue mich sehr, bei STADA meine Tätigkeit zu starten, einem Unternehmen mit einer klaren Vision und einem inspirierenden Wachstumskurs. Zudem freue ich mich darauf, nach Russland zurückzukehren und unser Team vor Ort zu unterstützen, um einen starken Umsatz- und Gewinnwachstumskurs zu beschleunigen", kommentiert Stephan Eder.