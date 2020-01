Falsche Polizistin warnt vor angeblichem Einbruch

Die betrügerischen Anrufe in Holzkirchen häufen sich. Dieses Mal warnte eine falsche Polizistin vor angeblichen Einbrechern.

Holzkirchen – In Holzkirchen häufen sich weiterhin die Anrufe falscher Polizeibeamten. Nachdem erst in der vergangenen Woche angebliche Polizisten eine Holzkirchnerin gleich mehrfach angerufen haben, ereignete sich am Donnerstag der nächste Vorfall, meldet die Polizei.

Demnach rief eine vermeintliche Kriminalbeamtin bei einer Holzkirchnerin an und erzählte ihr, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Weil die zwei Einbrecher noch flüchtig seien, wolle sie die Angerufene warnen und sagte ihr, dass sie auf sich aufpassen soll. Dann legte die falsche Kriminalbeamtin auf, wobei es eine Ungereimtheit gab: Die sonst bei Betrugsversuchen übliche Frage nach den Finanzen der Holzkirchnerin wurde nicht gestellt.

Dennoch warnt die Polizei: Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Polizei fragt niemals nach Bargeld oder Wertgegenstände oder holt dieses bei Ihnen ab. Im Zweifel legen Sie auf und verständigen die Polizei über den Notruf 110 oder die örtliche Dienststelle. Die Holzkirchner Inspektion ist erreichbar unter Tel. 0 80 24 /9 07 40.