Fußgänger von Auto angefahren

Am Arm verletzt worden ist ein Holzkirchner an der Münchner Straße, nachdem er von einer Waakirchnerin angefahren wurde.

Holzkirchen - Leicht verletzt worden ist ein Holzkirchner, nachdem ihn eine Waakirchnerin am Freitag in Holzkirchen angefahren hat. Die 40-Jährige wollte gegen 10.05 Uhr von der Sankt-Josef-Straße nach rechts in die Münchner Straße abbiegen.

Dabei übersah sie laut Polizei den 78-Jährigen, der bereits vor ihrem Auto war. Die Waakirchnerin touchierte den Holzkirchner mit ihrem Mercedes am linken Unterarm, er verletzte sich leicht.

Der Senior hatte Glück im Unglück. Der Rettungsdienst musste nicht angefordert werden. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht.