Was ist ökologisch sinnvoller – Glas oder Tetrapack? Das war eine der Fragen, die die Teilnehmerinnen am „Tag der Bäuerin“ im AELF Holzkirchen klärten.

Holzkirchen – Was ist ökologisch sinnvoller – Glas oder Tetrapack? Das war eine der Fragen, die die Teilnehmerinnen am „Tag der Bäuerin“ im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen (AELF) klärten. Maria Leidemann vom Verbraucherservice Bayern informierte 30 Bäuerinnen zum Thema „Kunststoff – Fluch oder Segen“.

Tag der Bäuerin: Landfrauen bilden sich fort

Unter anderem erklärte die Referentin, dass Milch-Glasflaschen durch den hohen Energieaufwand bei Produktion, Reinigung und Transport für das Klima schädlicher seien als Milch im Tetrapack. Bei Wasser sei die Glasflasche hingegen immer im Vorteil – wenn das Wasser nicht durch ganz Europa gereist ist. Ideal und ökologisch nicht zu schlagen bleibe aber das Leitungswasser.

Leidemann gab den Teilnehmerinnen auch überraschende Beispiele aus dem Alltag. Sie erklärte unter anderem, warum der Abrieb von Autoreifen zu einem hohen Teil zur Verschmutzung mit Mikroplastik beiträgt. Vorausschauendes Autofahren könne den Reifenabrieb wesentlich reduzieren und somit die Umwelt schützen.

Tag der Bäuerin: Tipps zu Plastik, Pflege und Putzhilfen

Die Bäuerinnen regten auch selbst Themen an. Sie fragten, wie sie Gesundheitsgefahren durch dem Kunststoff zugegebene Additive reduzieren können. Zur Antwort sortierten sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien auf einem bunten Raster nach ökologischen Kriterien.

Außerdem ging es um das Thema Pflege. Monika Bürger aus Miesbach und Melanie Stamp von der Fachstelle für pflegende Angehörige beim Roten Kreuz in Wolfratshausen informierten, wohin sich Angehörige bei einem Pflegefall wenden können.

Den Nachmittag widmeten die Teilnehmerinnen ihrem Arbeitsplatz zu Hause. Elisabeth Hütz (AELF) gab Tipps, um das Tragen und Heben bei der täglichen Hausarbeit zu erleichtern. Unter Anleitung von Maria Holzer (AELF) testeten die Bäuerinnen verschiedene Wischsysteme. Die eine oder andere entschied sich dabei, ein neues, ergonomischeres System anzuschaffen.

