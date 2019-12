Unfallflucht im Wohngebiet

Teure Bescherung für einen Ingolstädter: Sein VW Golf ist wohl während den Weihnachtsfeiertagen angefahren worden. Der Unfallfahrer flüchtete.

Holzkirchen - Eine teure Bescherung hat ein 39-Jähriger aus Ingolstadt am Zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Mittag an seinem Auto festgestellt, das er in einem Holzkirchner Wohngebiet geparkt hatte.

Ein bislang Unbekannter muss den VW Golf vor dem Anwesen Hans-Jennerwein-Straße 16 im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Donnerstag um 11.45 Uhr angefahren haben, berichtet die Polizei. Der Fahrer beging Unfallflucht.

Den Blechschaden am hinteren linken Radkasten schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter Tel. 08024/90740 zu melden.

ag