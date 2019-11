Vorfahrt übersehen: SUV gegen SUV

Bei einem Unfall in Holzkirchen sind zwei SUV zusammengestoßen. Einer der Fahrer hatte die Vorfahrt des anderen missachtet.

Holzkirchen - Zwei SUV sind bei einem Unfall in der Ludwig-Thoma-Straße in Holzkirchen zusammengestoßen.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 11.50 Uhr. Ein 45-jähriger Bad Wiesseer fuhr mit seinem Seat SUV auf der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Franz-von-Defregger-Straße. An der Kreuzung zur Karl-Stieler-Straße übersah einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Holzkirchner in seinem Skoda SUV.

Beide Fahrer blieben unverletzt, der Schaden beträgt pro Fahrzeug etwa 2000 Euro.