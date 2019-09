Betrunkener Transporter-Fahrer baut zwei Unfälle mit gleichem Auto

Ein betrunkener Transporterfahrer ist am Donnerstag mit seinem Mercedes gleich zweimal gegen das Auto eines Holzkirchners gefahren.

Holzkirchen - Gleich zweimal ist ein Mann mit seinem Transporter gegen das Auto eines Holzkirchners gefahren. Der 44-Jährige war betrunken.

Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 19.35 Uhr, berichtet die Polizei. Der 44-Jährige fuhr mit einem schwarzen Mercedes Vito beim Einparken in der Münchner Straße 49 rückwärts gegen den weißen Mitsubishi eines 60-jährigen Holzkirchners. Als er geparkt hatte, ging er in das Haus, ohne sich nach möglichen Schäden zu erkundigen.

Der Holzkirchner beobachtete den Unfall und sah auch, dass der 44-Jährige aus einer Schnapsflasche trank. Deshalb verständigte er die Polizei.

Zweiter Unfall eine halbe Stunde später

Bis zu deren Eintreffen hatte der 44-Jährige den Mitsubishi des Holzkirchners bereits ein zweites Mal mit seinem Mercedes berührt: Als er um 20 Uhr wieder wegfahren wollte, fuhr er erneut rückwärts gegen das geparkte Auto.

Vor Ort fand die Polizei die beiden Autos Heck an Heck vor, die Anhängerkupplungen berührten sich. Schäden an den Autos stellten die Polizisten nicht fest. Dafür aber einen deutlichen Promillewert beim Transporter-Fahrer: über 1,1 Promille Blutalkohol. Dem Fahrer wurde vorerst die Fahrerlaubnis entzogen.

