BOB-Chaos: Wagen raucht - Zwei Stunden Stillstand - Frau bittet unter Tränen um Toiletten-Gang

Auch Meridian und S-Bahn sind betroffen. Ich kam immerhin bis Holzkirchen, dann war sowohl für die BOB schluss also auch für die nachfolgenden Meridian-Züge. Irgendwann ging dann, offenbar nach mehreren Ausfällen, eine S-Bahn in der es entsprechend gemütlich voll war.

Es ist doch nicht nur BOB/Meridian etc. Es ist die ganze Bahn-Infrastruktur, marode und hoffnungslos veraltet - von Digitalisierung kann auch die Bahn nur träumen. Jetzt wäre vielleicht die Chance in platzsparende und günstige Einschienen/Hochbahn/Magnetschwebebahn Projekte zu investieren - Aber dank unser allgegenwärtigen Verhinderer im Land wird gar nichts umgesetzt werden. Man muss doch nur schauen was sich aktuell gegen die Elektrifizierung der Bahnstrecken ab Holzkirchen formiert, wegen der angelichen Schädlichkeit der Oberleitung - nur wohnt kein Mensch direkt unter den Leitungen weil dort bekanntlich der Zug fährt. Gleiches würde vermutlich auch bei Magnetschwebebahnen etc passieren.

Das "Experiment" ÖPNV kann und wird so niemals funktionieren, es gibt nur eine Chance wenn man den Infrastruktur-Verhinderer jegliche Basis, Klage- und Wiederspruchsmöglichkeiten entzieht, die Strecken / Buse etc. voll Autonom betreibt (um nicht in die Gewerkschaftsfalle zu tappen) und das ganze noch in einer Taktung betreibt wo niemand läger 10/15min warten muss. Nicht umsonst versuchen einzelne Bewegungen das Autofahren möglichst teuer um die Leute zum Umsteigen zu bewegen statt durch Attraktivität (Schnelligkeit & Zuverlässigkeit) des ÖPNV zu punkten.