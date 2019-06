BOB muss evakuiert werden, weil Klimaanlage bei Hitze nicht funktioniert

Am Dienstagnachmittag wurde die BOB-Technik vom Sommer eingeholt. Ein Talent-Zug musste gegen 17 Uhr in Holzkirchen evakuiert werden. Der Grund: Überhitzung im Fahrgastraum.

Holzkirchen - BOB-Pendeln bleibt zu jeder Jahreszeit spannend. Schon bei Abfahrt in München habe der Zug einer „fahrenden Sauna“ geglichen, schreibt uns Florian Holzner auf Facebook. „Der Zug war völlig überhitzt.“ Aus den Belüftungsschächten sei nur heiße Luft gekommen. In Holzkirchen war dann Endstation. Wie viel die Warterei auf den Folgezug in Holzkirchen gebracht hat, sei dahingestellt. Der Anschlusszug sei ebenso überhitzt gewesen, sagt Holzner.

BOB: Unser Klimaanlagen funktionieren bei Hitze nicht

Wie kommt’s? Die BOB bestätigt, was viel erfahrene Pendler längst wissen: „Wegen der Hitze war die Klimaanlage ausgefallen“, schreibt eine BOB-Sprecherin auf Anfrage. „Die Klimaanlagen bei Integral und Talent sind fehleranfällig und nicht für so hohe Temperaturen ausgelegt.“

Im Klartext: Wenn es heiß wird, funktioniert die Klimaanlage nicht. Das Personal habe sich in Holzkirchen für die Räumung des Zugs entschieden. Mit Blick aufs Wetter könnten solche Notstopps diese Tage öfter vorkommen. Zumindest bis es wieder kühler wird, oder bis die neuen Züge im Sommer 2020 ankommen.

Auch am Mittwoch Beschwerden über kaputte BOB-Klimaanlagen

Auch am Mittwoch gingen bei uns Erfahrungsberichte aus überhitzten BOB-Zügen ein. So schreibt uns Lisa via Facebook, die derzeit ihre Abschlussprüfungen für ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin in Miesbach schreibt. Dahin fährt sie mit der BOB. Für die Verspätungen am Mittwoch kann nun die BOB wenig. Daran ist eine S-Bahn schuld, die auf 400 Meter Oberleitungskabel hinuntergerissen hat.

Die Hitze allerdings hat Lisa ebenfalls sehr zugesetzt. Zumal die vollbesetzte BOB ohne Klimaanlage und mit geschlossenen Fenstern und Türen 15 Minuten auf einen entgegenkommenden Zug gewartet hat. Und das nach mehreren Stunden Abschlussprüfung.

kmm