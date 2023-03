Holzkirchen: Brandbrief Kinderbetreuung

Übergabe an den Bürgermeister: Auch Kinder haben sich am Brandbrief beteiligt, den Vivian Korth (l.) und Melanie Olschok an Rathauschef Christoph Schmid überreichten. © Privat

Keine Neuaufnahmen, reduzierte Öffnungszeiten: Die Lage ist längst ernst in den Kitas. Nun haben Eltern, Erzieher und Träger in Holzkirchen einen Brandbrief verfasst.

Holzkirchen – Gruppenschließungen, gekürzte Öffnungszeiten, fehlende Betreuungsplätze: Der Elternbeirat der Evangelischen Integrativen Kita Hollerbusch will die Probleme in der Kinderbetreuung nicht länger hinnehmen – und hat jetzt einen offenen Brief an die Gemeinde Holzkirchen, den Landrat sowie die Land- und Bundestagsabgeordneten geschrieben. „Wir wollen aufrütteln und einen Diskurs anstoßen“, erklärt Melanie Olschok vom Elternbeirat der Kindertagesstätte Hollerbusch. Zwar sei ihr bewusst, dass es bereits einen Diskurs gebe. Allerdings vermisse sie eine konzertierte Herangehensweise verschiedener Akteure, die gemeinsam nach kreativen Lösungen suchten. „Wir Eltern wären auch bereit, uns einzubringen“, sagt die 38-Jährige, „vielleicht haben andere Branchen andere Sichtweisen“.

Der offene Brief, der unserer Redaktion vorliegt, nimmt den Personalmangel in Kindertagesstätten in den Fokus: „Viele Holzkirchner Familien sind heutzutage auf zwei Einkommen und somit auf ein zuverlässiges (Ganztags-)Betreuungsangebot für ihre Kinder angewiesen“, heißt es darin. Inzwischen stehe sogar das bestehende Betreuungsangebot auf der Kippe. „Bereits jetzt müssen Öffnungszeiten gekürzt, angebotene Plätze reduziert oder für einzelne Tage spontan geschlossen werden. Wir sind in großer Sorge, dass sich dieser Trend in Zukunft weiter verschärft.“

Elf Einrichtungsträger stehen hinter dem Brief

Konkreter Auslöser des Briefs ist laut Olschok die Kürzung der Öffnungszeiten der Kita Hollerbusch von 17 auf 16 Uhr ab April. Außerdem würden Eltern beim Abholen immer öfter gebeten, die Kinder am nächsten Tag nicht zu bringen, weil die Personaldecke krankheitsbedingt so dünn sei. „Das kann aber nicht die Lösung sein“, ist Olschok überzeugt. Eltern zahlen für die gebuchten Betreuungszeiten, nicht für die tatsächlich in Anspruch genommenen.

Der Träger und die Leitung der Kita Hollerbusch unterstützen den offenen Brief. Ebenso zehn weitere Holzkirchner Betreuungseinrichtungen. Wohl deshalb klingen die im Brief formulierten Forderungen auch mehr nach den bekannten Positionen der Erzieherverbände – und weniger nach der Sichtweise der Eltern. So heißt es unter anderem: „Kein Ersatz von pädagogisch qualifiziertem Personal durch Hilfs- und Assistenzkräfte in der pädagogischen Arbeit.“ Dabei machen viele berufstätige Eltern regelmäßig gute Erfahrungen mit nicht einschlägig qualifizierten Betreuern, etwa Babysittern, Haushaltshilfen und Großeltern. Auch in den Mittagsbetreuungen der Schulen arbeiten geeignete – nicht zwingend formell qualifizierte – Betreuer.

Forderung nach Zulagen und Entlastungen

Des Weiteren fordern die Unterzeichner die volle Ausschöpfung der Großraumzulage und der Fahrtkostenzuschüsse, die Vergabe von bezahlbarem Wohnraum bevorzugt an Erzieher, die Entlastung des pädagogischen Personals durch Verwaltungskräfte sowie die Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von Erziehern, etwa durch Kostenübernahme. Schon jetzt stehen Kitas in Bayern bis zu fünf zusätzliche Schließtage für Fortbildungszwecke zu.

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) zeigte bei der Übergabe des Briefs am Freitag Verständnis: „Das Anliegen ist berechtigt und ich unterstütze die Forderungen in Teilen.“ Allerdings sei die Summe der Forderungen in sich widersprüchlich und unrealistisch: „Man kann nicht mehr Betreuungsplätze fordern und gleichzeitig sagen, ich will keine Verschlechterung des Personalschlüssels. Das passt nicht zusammen.“

Können Hilfskräfte die Lage entschärfen?

Gleiches gelte für die Ablehnung von Hilfskräften: „Wenn man mehr Menschen in diesen Beruf bringen will, geht es nicht ohne.“ Schmid betont, dass im vergangenen Jahrzehnt in keiner anderen Branche so viel Personal aufgebaut wurde wie in der Kinderbetreuung. So habe es vor elf Jahren bayernweit rund 60 000 Fachkräfte gegeben, heute arbeiteten 110 000 Menschen in der Branche, sagt Schmid und beruft sich auf Zahlen aus dem Landtag.

Manche Problemlösungen scheitern laut Schmid auch am Widerstand der Verbände. So missbilligen sie etwa die Idee, die Ausbildung für Abiturienten zu verkürzen: „Da sagen manche Erzieher dann: Wieso soll der das in drei Jahren machen, wenn ich das in fünf Jahren machen musste?“