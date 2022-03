Holzkirchen: Nachfrage nach Russland- und Ukraine-Literatur hat sich vervielfacht

Von: Jonas Napiletzki

Cornelia Engl hält in ihrem Laden ein Buch über eine Ukrainerin in der Hand, die 1992 nach Berlin kam. © TP

Cornelia Engl, Chefin der Bücherecke in Holzkirchen, spricht im Interview mit unserer Zeitung über die Nachfrage nach Russland- und Ukraine-Literatur. Die hat sich vervielfacht.

Holzkirchen – Während Volkshochschulen Geschichtsunterricht zu Russland und der Ukraine anbieten, lesen sich manche Menschen lieber auf dem heimischen Kanapee in die Historie ein. Wird Fachliteratur zu diesen Themen tatsächlich verstärkt nachgefragt? Oder lenken sich die Holzkirchner lieber mit seichten Romanen von den schrecklichen Ereignissen ab? Darüber haben wir mit Buchhändlerin Cornelia Engl gesprochen. Die 69-jährige Chefin der Bücherecke in Holzkirchen kann gar nicht so schnell nachbestellen, wie die Bücher wieder über den Tresen wandern.

Frau Engl, wie politisch interessiert ist Ihre Kundschaft?

Cornelia Engl: Insgesamt gab es in den vergangenen zwei Jahren eine deutliche Rückbesinnung aufs Lesen. Die Leute haben mehr Zeit, mehr Muße für Bücher. Und auch wenn die Kundschaft in Holzkirchen schon sehr heimatverwurzelt ist und gerne Lokalkrimis kauft: Viele sind schon politisch interessiert.

Wie verkauft sich Literatur zu Russland und der Ukraine?

Cornelia Engl: Viele Verlage haben die Ukraine und auch Belarus verstärkt in ihr Sortiment aufgenommen. Aber: Vieles ist nicht mehr lieferbar. Es gibt einen gewissen Papierengpass. Beispielsweise das Buch „Putins Netz – Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste“ wird stark nachgefragt. Das Nachdrucken ist nicht in jedem Fall termingerecht möglich. Das ist zwar schon länger ein Problem. Aber in Stoßzeiten fällt es besonders auf – und ist besonders schade.

Wie hat sich die Nachfrage in Zahlen entwickelt?

Cornelia Engl: Die Nachfrage nach Büchern zu Russland und zur Ukraine hat sich verdreifacht bis vervierfacht. Ein viel behandeltes Thema ist auch die Flucht. Die Leser wollen wissen, was aus den Menschen geworden ist. Und was sich auch sehr gut verkauft – schon seit Beginn der Pandemie – sind Ratgeber-Bücher zu allen Lebenslagen.

Haben Sie ein paar Empfehlungen parat?

Cornelia Engl: Das Buch Serge von Yasmina Reza beschäftigt sich mit einer jüdischen Familie. Das ist in der 17. Woche auf Platz 2 der Bestsellerlisten, was mich sehr freut. Gute Ratgeber sind „Das Kind in dir muss Heimat finden: In drei Schritten zum starken Ich“ von Stefanie Stahl und „Das Buch der Freude“ des Dalai Lama. Ein hervorragendes Buch zur Russland-Ukraine Geschichte ist „Ungleiche Brüder“ von Andreas Kappeler aus dem Beck-Verlag.

Spielt der Verlag für Sie eine Rolle bei der Auswahl?

Cornelia Engl: Ja, da achte ich schon drauf. Der Beck-Verlag steht für sehr sorgfältige Recherche. Auch hat der Verlag einen besonders guten Ruf und lektoriert seine Bücher sehr genau.

Bieten die Verlage auch Bücher für Kinder an, die den Russland-Ukraine-Krieg thematisieren?

Cornelia Engl: Eher nicht – eigentlich viel zu wenig. Aber das ist eine gute Anregung, vielen Dank!

Wie sieht’s eigentlich mit Reiseführern aus – verkaufen die sich noch?

Cornelia Engl: Erstaunlicherweise sehr gut (lacht). Ich habe lange sehr vorsichtig bestellt. Aber die Leute wollen und werden wieder reisen. Gefragte Ziele sind London, England allgemein, Kalifornien, Thailand und Südeuropa. Auch in den Osten wurde viel gereist, etwa nach Moskau, St. Petersburg oder Rumänien. Bis die Menschen jetzt wieder dorthin fahren, wird’s aber leider vermutlich noch dauern.

Wenn Sie jetzt von Kunden nach Empfehlungen gefragt werden: Haben Sie die Bücher selbst gelesen?

Cornelia Engl: Ich lese so viel es geht. Ursprünglich dachte ich, eine Buchhandlung ist super, da kann ich sehr, sehr viel lesen. Ganz so ist es natürlich nicht, weil der Verkauf und die Beratung doch viel Raum einnehmen. Aber wenn ich abends nach Hause gehe, ist das Erste, was ich mache, ein neues Buch anzufangen.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

