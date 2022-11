Holzkirchen: Bunte Kunst im Grünen Zentrum

Einen Querschnitt ihrer Arbeit zeigt Agnes Wieser (r.) im Grünen Zentrum in Holzkirchen. Die BBV-Steuerberatung gibt dort erstmals bildender Kunst Raum zur Entfaltung. Das Bild zeigt Wieser im Gespräch mit den Kanzlei-Leitern Hubertus Maier und Friederike von Heydebrand. © Thomas Plettenberg

Im Grünen Zentrum in Holzkirchen haben Bildung und Dienstleistungen rund um die Landwirtschaft eine Adresse. Nun zieht dort erstmals auch Kunst ein: Agnes Wieser aus Weyarn zeigt dort ihre Gemälde.

Holzkirchen – In ihrer Begrüßung betonten die Kanzleichefs Friederike von Heydebrand und Hubertus Maier, dass sie sich nie hätten träumen lassen, einmal eine Vernissage auszurichten, ehe Ivonne Lück vom Office Management den Anstoß gab und die Organisation übernahm. Am Donnerstag war es so weit: Zum ersten Mal wurde zur Vernissage im Grünen Zentrum geladen, genauer gesagt von der BBV Steuerberatung, die erstmals seit dem Einzug 2014 der bildenden Kunst Raum zur Entfaltung gibt. Den Anfang macht die Weyarner Künstlerin Agnes Wieser. Sie zeigt 27 Werke.

Wieser hatte schon im Kindesalter den Drang, bildnerisch tätig zu sein. Sie absolvierte die Fachhochschule für Gestaltung in München, genoss eine Ausbildung an der Kolbermoorer Kunstakademie bei dem international renommierten Maler Professor Markus Lüpertz, betreibt eine rege Ausstellungstätigkeit, bemalt Autos und Segelboote und ist mittlerweile fest in der Landkreiskunst etabliert. In diesem Jahr wagte die Weyarnerin den Sprung, sich beruflich ausschließlich auf die Malerei zu konzentrieren. Ihren eingeschlagenen Weg bezeichnet sie als „brutal spannende Reise“.

Spannend auch die Auswahl der Werke: Fünf Bilder aus ihrer „Kuh-Serie“ begrüßen den Besucher unten im Flur, die zwei großformatigen Arbeiten „on my way“ I und II, die in der für die 32-Jährige typischen Malweise ausgearbeitet sind, ziehen ihn förmlich nach oben, wo der Löwenanteil der Bilderschau zu sehen ist. „Ich richte mit meinen Bildern den Fokus auf den Menschen beziehungsweise auf das Mensch-Sein“, erklärt Wieser. „Dabei ist mir wichtig, dass positive Gefühle angestoßen werden und die Bilder auf eine angenehme Art und Weise zu den Betrachtern sprechen. Über eine farbenfrohe Farbpalette und versteckte Details setze ich auf ungewöhnliche Kombinationen, die im Alltag so nicht zu finden sind.“ Die Arbeiten „Vino rosso“, „Blaue Stunde“ oder „Punkt 12“ sind Beispiele für solche Menschenbilder.

Mosaikartige Szenen - geheimnisvoll und rätselhaft

„Zum Teil überlagern sich Ebenen, Vorder- und Hintergrund verschwimmen, und Motive werden nicht immer bis zur Gänze ausgearbeitet“, schildert die innovative Künstlerin. „Dabei entstehen mosaikartige Szenen, die nicht immer auf den ersten Blick völlig erfasst werden, sondern zum Entdecken einladen. Die Bilder müssen nicht alles verraten.“ Und genau das gibt Wiesers Kunst, die viel mehr ist als eine bloße Abbildung der Realität und nicht nur nach außen, sondern auch nach innen gerichtet ist, etwas Geheimnisvolles und Rätselhaftes. „Oft verrät uns das, was wir darin sehen, etwas über unsere eigene Gedanken- und Gefühlswelt und das ist es, was für mich spannend ist. Wenn durch das Betrachten eines Bildes die eigene Betrachtung angestoßen oder ein bestimmtes Gefühl hervorgebracht wird, wurde das ausgelöst, was mir wichtig ist“, sagt Wieser. „Ich möchte Bilder malen, die mir selbst und anderen Menschen guttun und den Blick nach außen und innen erweitern.“

Ins Auge stechen neben vielen anderen die Werke „Elizabeth Taylor“ aus der Serie „Berühmte Köpfe“, die großformatigen Porträts „a woman“ und „a man“, die wuchtigen Tierporträts „Taube“ und „Rabe“ und vor allem auch „Waldfluss“, einer bezaubernden Landschaft im Stil des großen David Hockney.

Um sich ein umfassendes Bild der Kunst von Agnes Wieser zu verschaffen, sei ein Besuch der Ausstellung empfohlen. Geöffnet ist die montags bis donnerstags von 8 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr.

Reinhold Schmid