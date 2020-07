Holzkirchen: Cabrio-Fahrer schlägt Motorradfahrer Tür ins Knie

Ein Cabrio-Fahrer hat in Holzkirchen einen Motorradfahrer offenbar erst mit einem riskanten Überholmanöver ausgebremst und wurde dann handgreiflich. Die Polizei ermittelt.

So berichtet die Polizei Holzkirchen über den Fall eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr:

Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr in der Wilhelm-Liebhaber Straße in Holzkirchen zu einem gefährlichen Verkehrsverhalten eines Pkw-Fahrers. Ein 25-jähriger Holzkirchner fuhr mit seinem Kraftrad auf der Münchner Straße aus nördlicher Richtung kommend und bog in die Wilhelm-Liebhaber-Straße ab. Kurz darauf wurde er von einem blauen Pkw Cabrio überholt und vermutlich ausgebremst.

Rabiater Cabrio-Fahrer soll Motorradfahrer verletzt haben

Nach einem kurzen Weg stellte sich das blaue Pkw Cabrio mit Miesbacher Kennzeichen quer in die Fahrbahn und versperrte dem Kradfahrer den Weg. Als der Fahrer des Motorrades vorbeifahren wollte, öffnete der Pkw-Fahrer die Fahrertür und schlug sie dem 25-jährigen Holzkirchner gegen sein rechtes Knie. Anschließend fuhr der Pkw-Fahrer weiter, ohne sich um den leicht verletzten Kradfahrer zu kümmern.

Der unbekannte Pkw-Fahrer soll circa 55 Jahre alt sein und graue, kurze Haare haben. Zum blauen Cabrio blau ist bislang nur das Miesbacher Teilkennzeichen bekannt. Die Polizei Holzkirchen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich umgehend unter Tel. 0 80 24 / 9 07 40 zu melden.

ag