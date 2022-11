E-Carsharing-Angebot bleibt weitere drei Jahre bestehen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Den weißen Stromer der Marke Nissan können Holzkirchner mieten. © Markt Holzkirchen

Seit drei Jahren besteht das E-Carsharing der Gemeinde Holzkirchen. Die Zahl der Buchungen ist seit 2019 leicht gestiegen, die Summe der gefahrenen Kilometer aber gesunken.

Holzkirchen – Seit Dezember 2018 bietet die Marktgemeinde Holzkirchen ihren Bürgern die Möglichkeit, ein E-Auto zu mieten. Stundenweise, für einen Tag oder sogar einen ganzen Monat. Die jährliche Zahl der Buchungen ist seither leicht gestiegen. Allerdings ist die Zahl der Kilometer, die die Nutzer zurücklegen, gesunken.

Wie die Leiterin der Standortförderung, Eva-Maria Schmitz, auf Nachfrage mitteilte, wurde der elektrische Nissan Leaf im Jahr 2021 insgesamt 250 Mal gebucht. Im Jahr 2019 waren es 231 Buchungen. Hatten die Nutzer 2019 noch 10 203 Kilometer insgesamt gefahren und 2020 sogar 13 063 Kilometer, waren es 2021 nur 8998 Kilometer.

Welche Nutzungsart am gefragtesten ist? „Das lässt sich nicht so einfach beantworten“, sagt Schmitz. „Es gibt viele Kunden, die das Fahrzeug wenige Stunden nutzen, aber ebenso viele, die es den ganzen Tag buchen.“ Nur einmal sei der Wagen auch für einen ganzen Monat am Stück gebucht worden.

Wie berichtet, will die Gemeinde mit dem E-Carsharing-Angebot nachhaltige Mobilität fördern. Sie arbeitet hierfür mit der Mer Germany GmbH zusammen, einer Systemdienstleisterin für Elektromobilität. Anfangs stellte Holzkirchen einen Renault Zoe zur Verfügung, inzwischen ist ein Nissan Leaf im Einsatz. „Vorteil am Nissan ist, dass es sich hierbei um einen vollwertigen Fünf-Sitzer handelt, der außerdem eine höhere Reichweite hat als der Renault Zoe“, so Schmitz. Seit dem Frühling befindet sich im Fahrzeug eine einfache Sitzerhöhung, damit Eltern diese nicht immer mitnehmen müssen.

Wer das E-Auto mieten möchte, muss sich zuvor auf der Webseite von Mer Germany registrieren (unter holz kirchen.de/Mobilitaet/E-Auto). Dann erhalten Nutzer eine Kundenkarte, die sie am Bürgerservice im Rathaus abholen können. Für die Buchung müssen sich Nutzer dann via Smartphone oder Computer einloggen. Das E-Auto steht einsatzbereit am Parkplatz hinter dem Rathaus und kann mit der Kundenkarte oder dem Smartphone elektronisch geöffnet werden.

Eine Stunde Fahren kostet 7,99 Euro, die ersten 300 Kilometer sind frei. Die Tagespauschale beträgt 52 Euro. Für 299 Euro kann man das Fahrzeug eine Woche lang nutzen. Das zunächst bis 2022 befristete Angebot wurde laut Schmitz bereits bis Mai 2025 verlängert. „Eine weitere Verlängerung ist theoretisch möglich“, sagt sie.

