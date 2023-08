Durchgang bleibt verschlossen

Hochbeet im Weg: Der Wiesenstreifen neben dem Zaun, der Krankenhausstraße und Wilhelm-Liebhaber-Straße verbindet, gehört der Gemeinde. Seit Jahren zögert das Rathaus aber, dort einen Geh- und Radweg zu bauen. © Stefan Schweihofer

Die einen wollen ihn unbedingt haben, die anderen unbedingt verhindern: Ein möglicher Geh- und Radweg im Wohnquartier Haid, ein „Durchstich“ von der Krankenhaus- in die Wilhelm-Liebhaber-Straße, steht seit fast 20 Jahren zur Debatte.

Holzkirchen – Es sind kaum 150 Meter am Rand einer innerörtlichen Wiese – und doch spiegelt sich in ihnen eine Grundsatzfrage der Holzkirchner Verkehrspolitik. Soll das Rathaus jede Chance nutzen, um Wohngebiete für Fußgänger und Radler durchlässiger zu machen? Auch wenn dieser Weg unmittelbar an fünf Vorgärten vorbeiführt, deren Besitzer davon wenig angetan sind?

Bürgermeister Schmid sieht keine Dringlichkeit für einen „Durchstich“

Vor sechs Jahren beschloss der Verkehrsausschuss mehrheitlich, den Weg zu bauen. Den Grundstücksstreifen hatte das Rathaus schon davor vom Besitzer der benachbarten Wiese erworben. Passiert ist aber nichts. Schon im vergangenen Jahr hakte Irmi Ammer, ehemalige SPD-Gemeinderätin und starke Fürsprecherin des „Durchstichs“, im Rathaus nach. Ihr Sohn Simon Ammer, aktueller SPD-Gemeinderat, ließ eine Anfrage folgen.

Beides blieb ohne Erfolg: Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) lehnt den Weg zwar nicht grundsätzlich ab, sieht aber keine Dringlichkeit, ihn sofort und genau an dieser Stelle zu bauen. „Wir müssen den richtigen Zeitpunkt finden und uns fragen, ob der Weg am richtigen Ort geplant ist“, sagte er auf Anfrage. Sollte irgendwann auf der benachbarten Wiese eine neue Nutzung anstehen, wäre ein „Durchstich“ an anderer Stelle womöglich sinnvoller. Zudem liege die Birkrinnstraße, eine bestehende Querverbindung zwischen Krankenhaus- und Wilhelm-Liebhaber-Straße, kaum 250 Meter entfernt.

Befürworter starten neuen Anlauf - Rathaus bleibt hartnäckig

Irmi Ammer indes bleibt hartnäckig. Auch in diesem Sommer hat sie bei Schmid angeklopft. Die Sachlage sei unverändert, sagt der Rathauschef. Im Haushalt taucht der Weg, dessen Kosten 2017 auf 35 000 Euro geschätzt worden waren, schon seit vielen Jahren nicht mehr auf. „Ich kenne andere Wohngebiete, die eine solche Verbindung dringender nötig hätten“, sagt Schmid. Finanziell seien anspruchsvolle Jahre zu erwarten, Geld werde die Gemeinde in den nächsten Jahren vor allem für den Ausbau der Energieversorgung brauchen: „Für Bauvorhaben, die keine Pflichtaufgabe sind, wird es schwierig werden.“

Das Argument der Befürworter, dass auch Bewohner des nahen Altenheims vom neuen Weg als Teil einer kleinen Spazierrunde profitieren könnten, zieht für Schmid nicht. Weder auf der Krankenhaus- noch auf der Wilhelm-Liebhaber-Straße gebe es sichere Gehsteige. Einer Unterschriftenliste von über 30 Anwohnern aus angrenzenden Wohnstraßen (Rat-Müller-, Josef-Kammerloher-, Franz-Obermayer-Straße), die sich den Weg ausdrücklich wünschen, steht laut Schmid der energische Protest der betroffenen Vorgartenbesitzer entgegen.

Protest: Anwohner blockiert Durchgang mit Hochbeet

Protest ist das eine. Ein Anwohner hat aber sogar versucht, den Durchgang aus dem öffentlichen Blickfeld zu verbannen. Auf Gemeindegrund wurde ein Hochbeet platziert, das den Durchgang auf den Wiesenstreifen blockiert. „Das habe ich schon vor zwei Jahren entdeckt“, sagt der Bürgermeister. Mit dem Hauseigentümer habe er damals einen kleinen Pachtvertrag geschlossen. Schmid: „Wenn die Gemeinde es will, muss das Hochbeet innerhalb von drei Monaten verschwinden.“