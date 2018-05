Deshalb pflanzen diese Gymnasiasten Gemüse auf den Schulhof

Schüler die gärtnern - das sieht man selten. Am Gymnasium Holzkirchen erhofft man sich von dem Projekt aber viel.

Wenn die Schüler am staatlichen Gymnasium Holzkirchen nach den Pfingstferien wieder in die Pause gehen, können sie Gemüse wachsen sehen. Wortwörtlich. Denn am Rande der gepflasterten Fläche, wo bisher „nur“ Grünes wuchs, sind jetzt richtige Beete zu sehen, und bald werden dort Kartoffeln, Zwiebeln, Gelbe Rüben und Mangold gedeihen. Die Erdhügel haben Jugendliche aus der Offenen Ganztagsschule mit den Lehrern (v.r.) Ulrich List und Ulrike Kretzinger sowie den Garten-Experten Maren Beyer (l.) sowie (ab 3.v.r.) Diana Schiffer, Till Überrück-Fries undMelanie Albert (l. knieend) vorbereitet. Die vier sind von der „Ackerdemie“: einem Projekt, bei dem Kinder selbst Gemüse anbauen und natürlich später auch essen, um so die Wertschätzung für Lebensmittel ganz praktisch zu erfahren. Was mit der Offenen Ganztagsschule jetzt begonnen wurde, soll später ein Gemeinschaftsprojekt werden, bei dem auch die anderen Schüler des Gymnasiums mitmachen können, sagt List. „Im nächsten Schuljahr wollen wir eine Garten-AG gründen.“