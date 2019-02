Dieb klaut Geldbeutel aus unversperrtem Auto 

Gelegenheit macht Diebe: Eine Holzkirchnerin ließ am Mittwoch einen Beutel mit ihrer Geldbörse im unversperrten Auto liegen. Der Beutel war 45 Minuten später verschwunden.

Holzkirchen - Ein dreister Langfinger schlug am Mittwoch (27. Januar) in Holzkirchen zu: Aus dem Opel einer 74-jährigen Holzkirchnerin ließ der (oder die) Unbekannte einen Beutel mitgehen, in dem das Portemonnaie der Frau lag.

Laut Polizei befanden sich Personaldokumente und Bargeld in der Brieftasche. Den Gesamtwert der entwendeten Gegenstände gibt die Polizei mit rund 250 Euro an.

Die Holzkirchnerin hatte ihren Opel um 11 Uhr vor einem Obstgeschäft in der Tölzer Straße 11 abgestellt, der Beutel lag auf dem Beifahrersitz. Der Wagen war laut Polizei nicht versperrt. Als die Frau um 11.45 Uhr zurückkam, war der Beutel samt Brieftasche verschwunden.

Die Polizei (08024 / 90740) bittet mögliche Zeugen, verdächtige Beobachtungen zu melden.