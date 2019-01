Doppeltes Pech für junge Tiguan-Fahrerin

Erst wurde ihr Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz angefahren, dann demolierte ihr ein Mercedesfahrer den Seitenspiegel: Für eine 25-jährige Holzkirchnerin begann das Jahr eher unerfreulich.

Holzkirchen - Doppeltes Pech für eine Holzkirchnerin: Am Samstag (12. Januar) meldete die 25-Jährige der Polizei gleich zwei Schäden an ihrem Fahrzeug, verursacht jeweils von unbekannten Verkehrsteilnehmern, die vor ihrer Verantwortung flüchteten.

Der erste Unfall ereignete sich laut Holzkirchner Polizei bereits am 7. oder 8. Januar. Abends gegen 18 Uhr hatte die 25-Jährige ihren VW-Tiguan auf dem Edeka-Parkplatz in der Münchner Straße auf einem der Kundenparkplätze abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie einen Schaden an ihrer Heckklappe fest. Die Reparatur dürfte nach Angaben der Polizei etwa 2000 Euro kosten.

Am 11. Januar erwischte es den Wagen der Holzkirchnerin dann in voller Fahrt. Die 25-Jährige befuhr die Staatsstraße 2573 bei Lochham in Richtung Warngau, als ihr ein silberfarbener Mercedes auf ihrer Fahrspur entgegen kam.

Aufgrund der Schneemassen am Fahrbahnrand konnte die junge Frau nicht ausweichen und kollidierte mit dem Mercedes. Dabei wurde der linke Außenspiegel ihres VW beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 150 Euro. Der oder die Mercedesfahrer/in fuhr unbeeindruckt weiter.

Hinweise zu beiden Unfällen nimmt die Polizei Holzkirchen unter der Nummer 08024/90740 entgegen.