Original-Artikel, 19. Juli: Schwerer Unfall auf der B 318 - Weitere Crashs bei Holzkirchen

Holzkirchen: Drei Unfälle im Feierabendverkehr innerhalb einer Stunde

Von: Christian Masengarb

Im Raum Holzkirchen haben sich auf B318 und B13 drei Unfälle im Feierabendverkehr ereignet. Der Sachschaden stieg bei acht beteiligten Autos auf rund 60.000 Euro.

Update, 20. Juli, 15 Uhr: Polizei gibt Details bekannt

Holzkirchen – Die Polizei hat weitere Details zu den drei Unfällen im Raum Holzkirchen bekannt gegeben, die sich am Dienstag im Feierabendverkehr ereignet haben. Demnach machte den Anfang eine Kollission mit drei beteiligten Autos auf der B 318 zwischen Lochham und Marschall. Laut Polizei fuhr ein 48-jähriger Münchner gegen 17.57 Uhr mit seinem Lancia auf der Bundesstraße Richtung Norden. Kurz vor Marschall geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Leitplanke. Eine entgegenkommende 53-Jährige aus Eching im Landkreis Freising konnte dem Lancia nur ausweichen, indem sie mit ihrem Mercedes ebenfalls auf die Gegenfahrbahn, also die ursprüngliche Fahrtrichtung des Münchners, fuhr. Dort schrammte sie den Opel-Transporter eines 33-jährigen Haushamers mit der linken Fahrzeugseite. Der Lancia schleuderte derweil auf seine ursprüngliche Fahrbahn zurück.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, erlitten wirtschaftlichen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 20 000 Euro. Gegen den Münchner Lancia-Fahrer wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, da die Polizei vermutet, er könnte den Unfall durch eine Unachtsamkeit infolge von Fahruntauglichkeit ausgelöst haben.



Nur eine Minute später geschah der nächste Unfall, diesmal auf der B 13 bei Dietramszell. Ein Dietramszeller fuhr in einem VW Crafter Kleintransporter von der St 2073 nach links auf die B 13 auf, übersah dabei aber eine Richtung Norden fahrende Berlinerin (36) in ihrem Audi. Die Berlinerin wich aus, zog nach rechts ins Bankett und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ihr Audi erlitt Totalschaden in Höhe von rund 35 000 Euro.

Wenig später ereignete sich ein erneut ein Unfall auf der B 318, nun bei Warngau. Gegen 19.05 Uhr fuhren ein BMW und zwei Audi hintereinander nach Norden Richtung A 8. Kurz nach der Unterführung in Warngau, bremste die vorausfahrende BMW-Fahrerin (18) aus München wegen Fahrradfahrern ab. Hinter ihr verlangsamte auch der Bad Wiesseer (36) seinen Audi A3. Die dritte Fahrerin, eine 19-Jährige aus Neustadt a.d. Donau, übersah das Bremsmanöver jedoch, fuhr aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes ungebremst auf den Audi A3 und schob diesen auf den BMW.

Der Gesamtsachschaden beträgt rund 5000 Euro. Die beiden Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Warngau war mit zwei Fahrzeugen und 11 Mann im Einsatz. Durch alle drei Unfälle entstanden Verkehrsbehinderungen.



Original-Artikel, 19. Juli: Schwerer Unfall auf der B 318 - Weitere Crashs bei Holzkirchen

Update, 19.30 Uhr: Unfallhäufung rund um Holzkirchen: Auch der Crash auf der B 13 führte zu Verkehrsbehinderungen. Und auf der B 318 hat es derweil erneut gekracht, südlich der ersten Unfallstelle zwischen Lochham und Warngau.

Erstmeldung: Kurz nach 18 Uhr hat es auf der Bundesstraße südlich von Holzkirchen schwer gekracht. In der Erstmeldung war von mehreren beteiligten Fahrzeugen die Rede. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Auch ein Hubschrauber wurde gerufen. Die Straße ist komplett gesperrt. Fast zeitgleich hat es auf der B13, Höhe Dietramszeller Straße, einen Unfall gegeben, zu dem ebenfalls Einsatzkräfte unterwegs sind.