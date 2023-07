Holzkirchen: Ein emotionaler Festtag für Neu-Pfarrer Korell

Seine Primiz, also seine erste Heilige Messe, feierte Michael Korell (M.) am gestrigen Sonntag bei einem Hochamt auf dem Holzkirchner Marktplatz.

Primiz in der Heimatgemeinde

„Ich kenn ihn ja schon von klein auf.“ Dieser Satz fiel oft, als Michael Korell am gestrigen Sonntag am Holzkirchner Marktplatz seine erste Heilige Messe zelebrierte. Vor einer Woche im Freisinger Dom zum Priester geweiht, feierte der 38-Jährige in seiner Heimatgemeinde nun Primiz.

Holzkirchen – Das gab’s 61 Jahre nicht mehr in Holzkirchen – seit 1962, als der spätere Professor Josef Hainz, der 2018 starb, seine Primiz feierte. Ob bei ähnlich herrlichem Wetter, daran erinnerte sich gestern niemand. Nur die Ehrengäste, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bürgermeister Christoph Schmid und Landrat Olaf von Löwis, sowie Musiker und Sänger dürften sich bisweilen eine Wolke gewünscht haben, als sie im Lauf des Vormittags – eilends zumindest mit Wasser versorgt – mitten in der Sonne saßen.

+ Im Primizzug ging es nach dem Gottesdienst durch den Ort zum Mahl in der Turnhalle der Realschule. © Max Kalup

Dafür hätte die Inszenierung auf der von Martina Grabendorfer und ihrem Team mit üppigem Blumenschmuck dekorierten Bühne nicht schöner sein können. Wie ein Spot brachen die Sonnenstrahlen durchs Laub der duftenden Linden und leuchteten nur auf Korell, als dieser nach einer emotionalen und von viel freundschaftlicher Atmosphäre getragenen Primiz den Segen sprach. Zuvor hatte er sich freudestrahlend bei den „so vielen Menschen“ bedankt, die mit ihm Gottesdienst gefeiert hatten. „Zuallererst bei meiner Mama, meinen Geschwistern Christian und Heike, dem verstorbenen Vater und der Oma, die mir gezeigt hat, dass man Gott vertrauen kann und wie schön Liturgie ist.“

Geistliche begleiten Korell bei seiner ersten Heiligen Messe

Da waren unter anderem aus dem Pfarrverband Holzkirchen-Warngau Pfarrer Gottfried Doll und Pfarrvikar Hannes Schißler, der ihm im Vorfeld viel Angst genommen habe, Monsignore Walter Waldschütz als väterlicher Freund „für jeden Streit und jede Umarmung danach“. Nicht zu vergessen „der große Beham“, Dekan Gerhard Beham, der ihn als Stadtpfarrer von Wolfratshausen in den vergangenen beiden Jahren der Priesterausbildung als Anleiter begleitete. Jede seiner Predigten habe ihn berührt. Insbesondere auch jene, in der Beham daran erinnerte, dass jede Last leichter werde, wenn man sich daran erinnere, dass man einen Teil davon voll Zuversicht Christus überlassen könne.

Nicht nur Beham ging mit vielen persönlichen Anknüpfungspunkten auf Korell ein. Da las Taufpate Raphael Wulfers die Fürbitten und die Weggefährten der katholischen deutschen Studentenverbindung Aenania standen als farbentragende, nichtschlagende Verbindung in erster Reihe. Einen schönen musikalischen Rahmen gaben der von Annemarie Rohbogner geleitete Föchinger Kirchenchor und die Musikkapelle Hartpenning unter der Leitung von Markus Reichhart.

Abordnungen zahlreicher Vereine und Ehrengäste bei Festzug

Als Korell mit Birett und Soutane im Primizzug durch den glutheißen Ort schritt, erinnerte der junge Pfarrer für einen Augenblick an Don Camillo. „Noch einen schönen Tag“, wünscht eine Passantin und Korell entgegnet fröhlich: „Danke, dass S’da san!“ Die Musikkapelle voraus, ging es gemeinsam mit den Abordnungen der Vereine und den Ehrengästen in flottem Schritt durch den Ort zum festlichen Primizmahl in der Turnhalle an der Probst-Sigl-Straße, ehe der Festtag gut gestärkt und nach angeregten Gesprächen in St. Josef mit Vesper und Primizsegen seinen feierlichen Ausklang fand.

+ Zahlreiche Gläubige und Wegbegleiter feierten am Marktplatz mit dem 38-Jährigen Holzkirchner. © Max Kalup

Nachprimizen feiert Korell am Sonntag, 16. Juli, um 10.30 Uhr in Waldram und am Sonntag, 30. Juli, 11 Uhr, in Tegernsee, ehe er im September seine erste Kaplanstelle in der Stadtkirche Freising antritt. Domkapitular Daniel Reichel, der diesen Zusammenschluss mehrerer Freisinger Pfarrverbände leitet, war einer der am Gottesdienst beteiligten Geistlichen, denen der junge Pfarrer besonders dankte.