Ein Holzkirchner Home-Office macht‘s möglich: So wird Corona sichtbar

Wo schlägt Corona wie stark zu? Wo sind Dynamiken zu erkennen? Die Fäden für die bekannte Coronakarte des Robert-Koch-Instituts, die derzeit ganz Deutschland in Atem hält, laufen in einem Holzkirchner Home-Office zusammen.

Holzkirchen – Gerd Buziek (60) macht Corona sichtbar. Der Holzkirchner arbeitet für Esri, ein im Landkreis Freising ansässiges Unternehmen, das eine spezielle Grafik entwickelt hat, um im Auftrag des Robert-Koch-Instituts (RKI) die tägliche Virus-Lage in Deutschland übersichtlich abzubilden. Fachleute sprechen von einem „Dashboard“. Die charakteristische Optik ist für viele Deutsche zum visuellen Krisenbegleiter geworden. „Wir speisen nur amtliche Zahlen ein“, betont Buziek.

Der 60-Jährige fungiert als Koordinator einer siebenköpfigen Corona-Taskforce, die sein Unternehmen Mitte März als Hilfsprojekt in Krisenzeiten eingerichtet hat. „Das RKI hat sich für unsere Technologie entschieden“, freut sich der Geo-Informatiker.

Über 50 Millionen Aufrufe seit 18. März

Seit 18. März ist das Covid-19-Dashboard freigeschaltet. Buzieks Büro befindet sich eigentlich in Kranzberg (Landkreis Freising), doch ihm geht es wie vielen anderen Pendlern: Er musste sich zuhause ein Home-Office einrichten. Hier steuert er die derzeit vielleicht wichtigste Informationsquelle der Republik. „Das Dashboard verzeichnete schon über 50 Millionen Aufrufe“, sagt Buziek. Tagtäglich klicken mehrere Millionen User auf Karten und Diagramme.

Bedient wird nicht nur die gespannte Öffentlichkeit. Über 100 Krisenstäbe, Sicherheitsbehörden, Polizei und Feuerwehren orientieren ihre Strategie an den Daten des Dashboards – und das täglich neu. „Die räumliche Komponente spielt eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der aktuellen Lage“, sagt Buziek.

Wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Politik

Für verschiedene regionale Einheiten, bis hinunter zu Landkreisen, kann das Dashboard die aktuelle Situation mitsamt der Dynamik darstellen. Eine wesentliche Entscheidungsgrundlage nicht zuletzt für die Politik. Sogar die Altersstruktur der Infizierten lässt sich regionalscharf nachlesen.

Gefüttert wird das System ausschließlich von den 400 Gesundheitsämtern im Land, die ihre Fallzahlen dem RKI übermitteln. „Das hat den Vorteil, dass es gut vergleichbare und sichere Daten sind“, sagt Buziek.

Nur verlässliche Daten werden eingespeist

Kleiner Nachteil: Aktualisiert wird nur alle 24 Stunden, morgens um 3 Uhr. Sprich: Es sind die Zahlen vom Vortag. Hierin unterscheidet sich das RKI-Dashboard von der zweiten, oft zitierten Info-Grafik der Johns-Hopkins-Universität aus den USA, die weltweite Corona-Entwicklungen in Echtzeit dokumentiert und verschiedene Quellen nutzt. „Auch deren Technik stammt von uns“, sagt Buziek.

Über die sozialen Medien hält der Holzkirchner Kontakt zu Usern. „Wir bekommen auch Hinweise, was man besser machen könnte.“ Das spreche man mit dem RKI ab und setze es gegebenenfalls um.

Zehn Stunden am Tag investiert er, um an der Seite zu bauen. Buziek betont, dass das Dashboard keinerlei Analysen enthalte. „Das muss man den Experten überlassen. Jeder soll selber seine Schlüsse daraus ziehen“, sagt der Holzkirchner, der neben seiner Tätigkeit bei Esri auch als Honorar-Professor tätig ist und angehende Geo-Informatiker an der Universität Hannover ausbildet.

Home-Office läuft stabil

Das Home-Office in Holzkirchen läuft stabil. Zuweilen flattere zwar das Breitband, wenn in der Nachbarschaft abends die Digital-Geräte zum Streamen angeworfen werden, doch der Datenfluss funktioniere. „Ich gebe dafür die Note 2-3“, sagt Buziek, der aus Norddeutschland stammt und seit 20 Jahren in Holzkirchen lebt. Die Situation jetzt zeige überdeutlich, wie wichtig die Digitalisierung für regionale Standortpolitik sei.

Zusammen mit Ehefrau und Sohn (21) hat sich der 60-Jährige in der Isolation eingerichtet. „Wir nehmen die Warnungen sehr ernst.“ Schließlich hat er täglich stundenlang vor Augen, wie rasant das Virus durch Deutschland galoppiert. „Wir sind im Corona-Tunnel und vermeiden jeden unnötigen Kontakt.“

Das Corona-Dashboard des RKI ist abrufbar unter corona.rki.de oder esri.de/corona.