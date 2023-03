Einbahnstraße vor dem Rathaus lässt noch auf sich warten

Holzkirchen

Die Mühlen der Verwaltung mahlen langsam: Eigentlich hätte die Straße, die vor dem Holzkirchner Rathaus über den Marktplatz zum Herdergarten führt, im Februar zur Einbahnstraße werden sollen. Doch so sportlich sind die zuständigen Stellen dann doch nicht.

Holzkirchen – Wie Gemeindesprecherin Sissina Osorio Lamorú auf Nachfrage mitteilt, ist die Umsetzung aber in den letzten Zügen: „Die Anordnung wurde von unserem Ordnungsamt bereits erstellt.“ Das Ordnungsamt habe diese Woche die Stellungnahme der Polizei dazu erhalten. Als nächstes werde der Bauhof beauftragt, die Schilder aufzustellen. „Hier kommt es darauf an, ob die Schilder vorhanden sind oder ob diese bestellt werden müssen“, so Osorio Lamorú.

Bevor der Bauhof die Schilder aufstelle, erfolge eine offizielle Information durch die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, damit alle Bürger informiert seien.

