Holzkirchen: Einbrecher legt sich schlafen - Polizei greift dankbar zu

So einfach machen es der Polizei nicht viele. Ein Einbrecher hat sich in der Nach zum Sonntag - mutmaßlich ermattet von seinem kriminellen Tun - mal kurz hingelegt. Die Handschellen klickten.

Holzkirchen – Nicht sehr schlau hat sich ein Einbrecher angestellt, den die Polizei Holzkirchen am Sonntagfrüh dingfest gemacht hat. Der 42-jährige Münchner stieg gleich zweimal in dieselbe Wohnung an der Baumgartenstraße in Holzkirchen ein. Jeweils holte die Mieterin mithilfe der Nachbarin die Polizei – und beim zweiten Mal klickten die Handschellen.

Beim zweiten Einbruch überkommt den Dieb die Müdigkeit

Bei seinem ersten Versuch gegen 0 Uhr betrat der Mann die Wohnung durch eine offene Terrassentür und riss sich elektronische Geräte und Schmuck unter den Nagel. Als die Streife eintraf, war er weg. Stunden später brach er die Terrassentür auf und stieg erneut in die Wohnung ein. Diesmal kam die Polizei rechtzeitig – der Mann hatte sich schlafen gelegt – und nahm den Tunichtgut fest. Der Dieb und sein Opfer, die Mieterin der Wohnung, haben sich offenbar gekannt.

Münchner hatte zuvor einen Holzkirchner beklaut

Wie sich herausstellte, ist der 42-Jährige identisch mit einem Mann, der am Samstag einen 60-jährigen Holzkirchner beklaut hatte. Letzterer hatte den Münchner zwischen Großhartpenning und Holzkirchen laut Polizeibericht in einer „hilflosen Situation“ angetroffen und zum Bahnhof gefahren. Im Gegenzug klaute der Münchner dem Holzkirchner das Portemonnaie mit Geld und Papieren darin. Die Geldbörse entdeckten die Beamten beim schlafenden Dieb. Nach Einschätzung der Polizei könnten entsprechende Substanzen - legale oder illegale - mitverantwortlich dafür sein, dass die Müdigkeit den Münchner übermannte.

42-Jähriger ist einschlägig bekannt

Gegen den Mann ist Haftbefehl beantragt. Laut Polizei ist er einschlägig bekannt. Vom Diebesgut ist der Schmuck noch nicht wieder aufgetaucht.

