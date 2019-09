Einbrecher scheitern an Tür und müssen aufgeben

Das hatten sich die Einbrecher wohl anders vorgestellt. Beim Versuch, die Tür eines Modegeschäfts in Holzkirchen aufzuheben, sind sie gescheitert.

Holzkirchen - Das ist noch einmal gut gegangen. Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch, 11. September, versucht, die Tür eines Modegeschäfts am Marktplatz in Holzkirchen aufzubrechen. Daran sind sie jedoch gescheitert.

Wie die Polizei berichtet, wurden am Mittwoch Hebelspuren an der Tür zum Lager des Modehauses gefunden. Offenbar schafften sie es nicht, die Tür zu öffnen, oder sie wurden dabei gestört. Jedenfalls mussten der oder die unbekannten Täter unverrichteter Dinge abrücken.

Den Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit von Dienstag um 19:00 Uhr bis Mittwoch gegen 7:45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen zu melden. Tel. 08024/9074-0