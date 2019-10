Endlich wieder Eiszeit: Saisonstart im Hubertustadion

Endlich wieder Eiszeit: Das Holzkirchner Hubertusstadion startet an Allerheiligen in die Saison – ein traditioneller Termin, von Kufensportlern und Stockschützen innigst herbeigesehnt. Die Saison läuft bis Ende Februar – mit mindestens einem Bonustag.

Holzkirchen – Eismeister Andreas Brenninger war ein wenig in Sorge. Dass es am Dienstag einfach nicht aufhören wollte zu regnen, das drohte den Terminplan zu sprengen. Doch rechtzeitig schlossen sich die Himmelsschleusen, es sieht gut aus fürs Holzkirchner Eis. An Allerheiligen, 8 Uhr, ist Dienstbeginn fürs Hubertusstadion. „Wir schaffen das“, sagt Brenninger entschlossen.

Der Countdown begann vor einer Woche: Die Verrohrung, die auf Sand lagert, wurde eingespritzt, die Kältemaschine angeworfen. Dann kehrte der Sommer zurück, das Quecksilber kletterte auf 23 Grad. Rechtzeitig kam am Montag der Temperatursturz, der begleitende Regen jedoch stand nicht auf Wunschliste. Er ließ das Grundeis ungewollt anschwellen, was nicht im Sinne des Erfinders war.

Kreide macht weiß und schützt vor Sonnenstrahlen

Denn bevor die letzte Eisschicht aufgefroren werden kann, muss Brenningers Team eine Kreideschicht aufziehen. „Die sorgt für eine schöne weiße Eisfläche“, sagt der Eismeister. Noch wichtiger ist, dass das Weiß die Sonnenstrahlen reflektiert und so das „Grundeis“ des 59 mal 29 Meter großen Ovals vor zerstörerischer Wärme schützt. Auf die Kreideschicht werden die Linien gesetzt, dann wird die Deckschicht gegossen. „Wir kriegen das bis Freitag schon hin“, sagt Brenninger.

Das offene Kunsteis-Stadion in der Thanner Straße hat über 60 Jahre auf dem Buckel, es wirkt etwas aus der Zeit gefallen. Doch seiner Beliebtheit tut das keinen Abbruch: Beim Publikumslauf ist der Andrang groß; rund 10.000 Schlittschuhfahrer, viele davon Kinder, tummeln sich pro Saison im Oval.

Mehr zur Bilanz nach dem Winter 2018/2019 lesen Sie hier

Dazu kommen fest gebuchte Zeiten für Vereine, unter anderem für den Eishockeyverein ESC, für die Eiskunstläufer und Stockschützen. „Die Nachfrage ist enorm“, sagt Sabine Acosta, die sich bei den Gemeindewerken um die Platzmiete kümmert. Die Auslastung des Stadions liegt fast bei 100 Prozent. Zu Ausfällen kommt es nur, wenn das Wetter nicht passt. Nicht nur Holzkirchner Vereine würden gerne (mehr) Eiszeiten buchen. „Uns erreichen Anfragen aus der ganzen Region“, sagt Acosta, „aber es geht nichts mehr, wir sind voll.“

Die Gemeinde gibt für das Eisstadion viel Geld aus

Der Markt Holzkirchen führt das Eisstadion als Eigenbetrieb, zuständig für die Organisation der Sportstätte sind die Gemeindewerke. Über die Eintrittspreise allein lässt sich der Betrieb nicht finanzieren, die Gemeinde muss das Defizit jährlich ausgleichen. Für das laufende Kalenderjahr rechnet Kämmerer Dominik Wendlinger mit einem Zuschussbedarf von 250 000 Euro, für die kommenden beiden Jahre sind jeweils 200 000 Euro reserviert. Größere Reparaturen sind nach Auskunft der Gemeinde bis 2021 nicht absehbar. Trotzdem: Die vier Monate Wintersport im Ort lässt sich die Gemeinde eine Stange Geld kosten.

Der Bau einer modernen Multifunktionshalle (in der Alten Au?), wie vom Förderverein Eis- und Mehrzweckzentrum vorgetragen, steht in den Sternen. Das Projekt muss sich in den allgemeinen „Sportentwicklungsplan“ einreihen, den die Gemeinde derzeit erarbeitet.

Jetzt aber zählt erst einmal die Saison 2019/2020. Da ein Schaltjahr ansteht und der 29. Februar auf einen Samstag fällt, will man den Sonntag (1. März) nach Möglichkeit auch noch mitnehmen, sagt Acosta: „Hängt natürlich auch immer vom Wetter ab.“