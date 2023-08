Holzkirchen: Endspurt für den Eulen-Kunstpfad

Von: Katrin Hager

Bunter Blickfang: Die von Künstlern gestalteten Eulen der Aktion The Big Hoot - hier die von Agnes Wieser vor der Kirche St. Laurentius - bilden einen Skulpturenpfad durch Holzkirchen. Wer sie sehen will, hat dazu noch bis Anfang September Gelegenheit. © Max Kalup

Die Kunstaktion „The Big Hoot“ hat Holzkirchen mit Eulenskulpturen bevölkert. In knapp drei Wochen heißt es Abschied nehmen: Die fröhlich bunten Kunstwerke werden versteigert.

Holzkirchen – Seit Anfang Juli stehen sie entlang der Münchner Straße, rund um den Marktplatz und in der Tegernseer Straße, am Bahnhof, vorm Bücherladen oder der Eisdiele, an der Bank oder der Reifenwerkstatt und bilden einen Kunstpfad, der bei freiem Eintritt für alle zugänglich ist: Eulenskulpturen, 1,60 Meter hoch, gestaltet von professionellen Künstlern. Hinzu gesellen sich kleinere, knapp einen Meter hohe Eulen, die unter anderem Kindergartenkinder und Schüler gestaltet haben.

Erster Trail seiner Art in Deutschland

Das Projekt „The Big Hoot“ hat erstmals das Konzept der Organisation Wild in Art nach Deutschland gebracht, das im englischsprachigen Raum bestens bekannt ist und viele Besucher eigens anlockt, um etwa Bären in Leeds in England oder Elefanten in Christchurch in Neuseeland zu sehen. Auch nach Holzkirchen kam internationales Publikum, hat Organisatorin Elisabeth Schick-Billy erfahren: „Zwei Damen aus England, die in München zu Besuch waren, sind extra nach Holzkirchen gekommen, um die Eulen anzusehen.“ Ein Flecken, den sie sonst nie besucht hätten. Die Rückmeldung per E-Mail klang begeistert – wie eine ganze Reihe weiterer, die sich über den bunten Blickfang im Ortsbild freuten.

Zwei der Eulen haben Blessuren davon getragen. Eine der Skulpturen von Sandro „Antik“ Thomas wurde bei einem Unfall vor der Bücherecke in Mitleidenschaft gezogen. Es brach eine Ecke heraus, die gespachtelt und neu bemalt werden musste. Und „Sir Alfons der Prunkvolle“, die Glas-Mosaik-Eule von Susanne Stubner am Oskar-von-Miller-Platz, wurde anscheinend von Betrunkenen umgestoßen, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (wir berichteten).

Versammlung aller Skulpturen zum Abschied

Noch bis 8. September bleiben die Eulen an ihren Standorten. Den Überblick über den Kunstpfad gibt’s im Flyer, der unter anderem am Atelier von Künstlerin Lizzie Hladik (Münchner Straße 21) zu haben ist, wo auch der Pop-up-Shop mit Andenken und Mitbringseln rund um die Eulen untergebracht ist. Am 8. September werden alle Eulen eingepackt und ziehen zum Farewell-Wochenende am 9./10. September auf dem Marktplatz um. „Dort sind an dem Wochenende noch einmal alle auf einem Fleck zu sehen“, sagt Schick-Billy. Das Abschiednehmen eröffnet am Samstag, 9. September, um 10 Uhr Bürgermeister Christoph Schmid, gleich im Anschluss werden die Gewinner des Eulen-Rätsels aus dem Begleit-Flyer bekannt gegeben. Lizzie Hladik wird einen Kunstworkshop anbieten.

Nach dem Abschiedswochenende werden die zwölf großen Eulenskulpturen versteigert, online auf der Internetseite von The Big Hoot Holzkirchen. Das Mindestgebot liegt bei 3000 Euro, der Zuschlag erfolgt am 14. September. Drei Gebote liegen bereits vor, denn Bieter können sich schon über die Homepage melden. Publikumsliebling scheint bislang „Sir Alfons“, der zur Versteigerung noch fachgerecht von seiner Schöpferin Susanne Stubner repariert wird.

Erste Gebote für Versteigerung gehen ein

Bislang geboten haben Privatpersonen. „Natürlich hoffen wir, dass viele Leute oder Firmen, Hotels, Restaurants und Banken eine Eule ersteigern“, sagt Schick-Billy. Bei den Wild-in-Art-Trails im englischsprachigen Raum sind die Skulpturen auch als sympathische Werbeträger begehrt, die später als Maskottchen etwa von Anwaltskanzleien oder anderen Unternehmen Kundschaft begrüßen oder als Hingucker auf Online-Netzwerken für Aufmerksamkeit sorgen. „Mit ein bisschen Kreativität ist da viel vorstellbar“, meint Schick-Billy.

Ein Teil des Erlöses ist für den Hospizkreis im Landkreis Miesbach gedacht, der ein Hospiz in Bad Wiessee errichten möchte (wir berichteten). Ideell, findet Schick-Billy, hat sich das Projekt, das sie sowie ihren Sohn und ihre Tochter einiges an Engagement und finanzieller Eigenleistung kostete, immerhin schon gelohnt: „Aus unserer Sicht ist der Pfad für Holzkirchen ein großer Gewinn, und wir freuen uns, dass viele Leute Freude daran haben“, sagt Schick-Billy. Gibt es viel Nobleres, als farbenfrohe Heiterkeit in graue Zeiten zu bringen?

Alle Infos zur Auktion sowie die Übersichtskarte über alle Stationen des kostenfreien Kunstpfads gibt es auf der Internetseite des Projekts The Big Hoot.