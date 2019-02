Endspurt im Hubertusstadion: Gemeindewerke-Chef zieht erste Bilanz

So veraltet das Hubertusstadion auch sein mag, es erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit. Zehntausend kamen in dieser Saison bislang zum Publikumslauf. Vereine mussten sogar auf Eiszeit verzichten.

Holzkirchen – Die Sonne glitzert auf dem Eis. Schlittschuhfahrer, fast ausschließlich Kinder und Jugendliche, gleiten durch das Oval, begleitet von Chart-Songs aus der Lautsprecheranlage. Es ist Publikumslauf im Hubertusstadion an der Thanner Straße. Wie so oft in diesem Winter herrscht auch an diesem Donnerstag auf der Eisfläche Hochbetrieb. Die Eissportfans sollten Nachmittage wie diese besonders genießen. Denn die Stadion-Saison neigt sich dem Ende zu.

Die Verantwortlichen ziehen schon jetzt eine positive Bilanz. Bei Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke, hört sich das dann so an: „Nachfrage sehr gut, Zustand eigentlich wie immer.“ Kurz und knapp, aber im Kern ist damit alles gesagt.

Den Publikumslauf nahmen die Holzkirchner tatsächlich „sehr gut“ an. „Wie schon in den Vorjahren“, berichtet Götz. Seit dem Saisonstart Anfang November kamen rund 9750 Besucher zum öffentlichen Lauf ins Stadion, der an fünf Tagen in der Woche stattfindet. Ein Ergebnis, das noch nach oben korrigiert werden dürfte. Die Zahlen für Februar liegen noch gar nicht vor.

Die Hobby-Eissportler wechselten sich im Oval fast täglich mit Vereinen ab, die Eiszeiten ergattert hatten. Die Cracks vom ESC Holzkirchen trieben mehrmals pro Woche den Puck durchs Stadion, ebenso wie die Eiskunstläufer ihre Figuren übten oder die Stockschützen die Daube ins Visier nahmen. Trainingszeiten waren jedoch so gefragt, dass sie alle auf angefragte Einheiten hatten verzichten müssen. „Aber damit arrangieren sich die Vereine“, erklärt Götz.

Eine Zahl, die den großen Andrang veranschaulicht: Laut Götz hätten 20 Prozent mehr Trainingszeiten vergeben werden können, als vorhanden sind. Und das allein an Vereine aus dem Umkreis, wie der Gemeindewerke-Chef betont. Verein von außerhalb fragen demnach schon gar nicht mehr an. Sie alle wissen: „Da geht gar nix.“

Wer über das Eisstadion spricht, kommt am Alter und den damit einhergehenden Alterserscheinungen nicht vorbei. Mit den technischen Mankos, sagt Götz, „müssen wir zurechtkommen“. Das Sorgenkind ist seit einigen Jahren die Verrohrung, die unter dem Eis schlummert. Auch heuer mussten vor dem Saisonstart einige Rohre geschweißt werden, berichtet Götz. Im Laufe des Winters machte der schwere Schneefall dem Stadion zu schaffen. Bis zu 70 Zentimer haben die Gemeindewerke-Mitarbeiter von der Eisfläche geschaufelt. Die Schneemassen drückten teils so stark gegen die Bande, dass Werbetafeln in Mitleidenschaft gezogen wurden. Kleinere Schäden am Plastik, die laut Götz aber zügig wieder ausgebessert wurden.

In Anbetracht des Zustands werden in Holzkirchen die Rufe nach einer neuen Eis- und Mehrzweckhalle immer lauter. Die Marktgemeinde hält dennoch am über 60 Jahre alten Stadion fest. Dafür nimmt sie auch weitere Investitionen in die Instandhaltung in Kauf, wie Bürgermeister Olaf von Löwis bei der Bürgerversammlung jüngst betonte: „Wir wollen und werden finanziell alles tun, um das Eisstadion in den kommenden Jahren betriebsfähig zu halten.“ Um die 174 000 Euro stellte Götz vor einem Jahr in den Raum, werden demnach nach und nach fällig, um es zu erhalten.

Das Hubertusstadion, es ist und bleibt ein Draufzahlgeschäft. Es erfreut sich aber eben auch großer Beliebtheit. Genau deswegen planen die Gemeindewerke eine anderthalbwöchige Verlängerung der Saison. Statt wie ursprünglich angesetzt am 28. Februar zu zu sperren, wollen sie das Eisstadion auch in den Faschingsferien öffnen. So es das Wetter zu lässt. „Wir versuchen es auf jeden Fall“, bekräftigt Götz. Den Abschluss der Saison an der Thanner Straße markiert am Samstag, 9. März, das Stadionfest, das der Verein Holzkirchner Halle heuer zum zweiten Mal ausrichtet.

