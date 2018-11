Holzkirchen erhöht Hundesteuer: Das steckt dahinter

Hundehalter in Holzkirchen müssen für ihre geliebten Vierbeiner deutlich mehr berappen. Die Gemeinde hat die Hundesteuer erhöht. Grund sind gelbe Beutel aus Zuckerrohr.

Holzkirchen – Einen Vierbeiner zu halten, kommt Herrchen und Frauchen in Holzkirchen künftig teurer zu stehen. Die Marktgemeinde erhöht die Hundesteuer von 50 auf 70 Euro im Jahr. Die entsprechend angepasste Satzung erließ der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Grund für die Anpassung sind, wie berichtet, steigende Kosten der Gemeinde für Anschaffung, Unterhalt, Pflege und Entsorgung der sogenannten Hundetoiletten. Die Spender mit den Tüten, in denen die Notdurft verstaut werden soll, stehen an 40 Standorten entlang der einschlägigen Gassi-Routen.

Weil die Zahl der in der Gemeinde lebenden Vierbeiner stetig steigt – aktuell sind 662 Hunde gemeldet– und damit auch der Bedarf an „Hundekottütenspendern“, so die offizielle Bezeichnung, wächst, steigen auch die Kosten. Aktuell deckt die Gemeinde jährlich ein Defizit von rund 4000 Euro, wie Kämmerer Dominik Wendlinger erklärte. Mit der Erhöhung will man es ausgeglichen.

Für den zweiten Hund sind ab kommenden Jahr 100 Euro fällig, für den dritten 130 und für Kampfhunde, von denen laut Verwaltung aktuelle keiner in der Gemeinde gehalten wird, sind es 500 Euro. Neu in der Satzung verankert ist ein Passus, der die Marktgemeinde dazu ermächtigt, zu überprüfen, ob ein Halter seinen Vierbeiner (rechtzeitig) angemeldet hat. „Wir können bei den Nachbarn zum Beispiel auch erfragen, wie viele Hunde derjenige hält“, erklärte Holger Schmotz, der in der Finanzverwaltung in der Steuerstelle tätig ist, im Gemeinderat. Bei Verstößen drohen empfindliche Geldbußen in Höhe von bis zu 5000 Euro.

„Ganz schön heftig“, urteilte SPD-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Dasch. Sie warb daher für „Milde“ bei Erst-Verstößen. Außerdem regte sie an, die Hundesteuer künftig nicht nur alle paar Jahre auf einmal um einen „Batzen“ zu erhöhen, sondern sie sukzessiv jedes Jahr anzuheben.

Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) hatte ein anderes Anliegen. Statt in den Müll würden die markanten gelben Tüten nämlich häufig irgendwo in die freie Natur geschmissen werden. Die Beutel seien zwar umweltfreundlich – sie bestehen zu einem hohen Anteil aus Zuckerrohr – entsorgen sollten sie Herrchen und Frauchen dennoch im Abfalleimer.

„Mir wäre es lieb, wenn die Halter die Zuckerrohr-Tüten nicht nur zum Kaffee-Umrühren hernehmen, sondern für den Kot“, sagte Löwis mit einem Augenzwinkern. Und im Idealfall, fügte der Rathauschef an, landen die abgepackten Hinterlassenschaften dann auch nicht im hohen Bogen im Gebüsch, sondern in einem Mülleimer. Dafür zahlen die Halter schließlich, künftig sogar etwas mehr.