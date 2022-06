Holzkirchen erzeugt erstmals mehr Strom, als es verbraucht

Auf dem Weg zur Energieautarkie

Holzkirchen – Holzkirchen scheint auf dem Weg in die Energieautarkie auf der richtigen Spur: Wie die Gemeindewerke Holzkirchen jetzt mitteilen, konnten sie heuer am Ostersonntag (17. April) erstmals für wenige Stunden einen Überschuss der lokalen Stromerzeugung gegenüber dem Stromverbrauch in ihrem Netzgebiet feststellen. Heißt im Klartext: Es wurde lokal mehr Strom erzeugt als verbraucht.

Laut Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke, stand am Ostersonntag tagsüber erstmals für einige Stunden mehr lokal erzeugter Strom zur Verfügung, als dem Netz entnommen wurde, sodass der Überschuss in das übergeordnete Netz der Bayernwerk Netz GmbH zurückgespeist werden konnte. Das Strom-Netzgebiet der Gemeindewerke umfasst Holzkirchen, Föching, Marschall und Roggersdorf.

Nicht nur Geothermie, auch private PV-Anlagen leisteten Beitrag

Den mit Abstand größten Anteil daran lieferte das Heizkraftwerk der Geothermie Holzkirchen, das am Ostersonntag eine elektrische Spitzenleistung von etwa 3,2 Megawatt ins Mittelspannungsnetz (20kV) der Gemeindewerke einspeiste – nebst der Wärme für das Fernwärmenetz. Im Gegensatz zu den mehr als 500 überwiegend auf Niederspannungsebene (400V) einspeisenden Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), die vor allem auf Dächern von Einfamilienhäusern und einigen öffentlichen Gebäuden installiert sind, ist das Geothermiekraftwerk grundlastfähig und unabhängig von Sonne und Wind. An der Erreichung des Stromüberschusses vom 17. April waren jedoch auch die Photovoltaikanlagen und einige andere kleinere Einspeiseanlagen im Netzgebiet maßgeblich beteiligt, teilen die Gemeindewerke mit.

Lokaler Strom überwiegend aus erneuerbaren Energien

Beim weit überwiegenden Teil der Stromerzeuger handelt es sich um Anlagen, die erneuerbare Energien in elektrischen Strom umwandeln. Die Gemeindewerke selbst betreiben ebenfalls einige PV-Anlagen, die ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Kürzlich wurde auf dem Dach der Werkstatthallen am Sitz der Gemeindewerke in der Industriestraße eine weitere Anlage mit 99,94 Kilowatt (peak) installiert. Nur einige wenige Einspeise-Anlagen im Netzgebiet (insbesondere Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in Form von Blockheizkraftwerken und vereinzelte Brennstoffzellenanlagen) erzeugen auch noch Strom aus fossilen Energieträgern, jedoch ist ihr Anteil an der Gesamteinspeisung vergleichsweise gering, erklären die Gemeindewerke.

