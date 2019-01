Fahrertür schwingt in Kurve auf und beschädigt BMW - Fahrer haut ab

Der BMW eines 44-Jährigen aus Oberlaindern ist beschädigt worden, weil die Tür eines Autos auf der Gegenfahrbahn aufgeschwungen ist. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Holzkirchen - Der Hergang klingt kurios und endete mit einer dreisten Fahrerflucht: Eine aufschwingende Fahrertür hat in Holzkirchen für einen Blechschaden gesorgt. Eine 44-Jährige aus Oberlaindern wollte laut Polizei am Dienstag gegen 20.45 Uhr mit ihrem BMW X1 an der Holzkirchner Spinne aus Richtung Tegernsee kommend von der B 318 auf die B 13 (Miesbacher Straße) abfahren. Auf der Ausfahrtsspur kam ihr ein Auto ohne Licht entgegen. Der Wagen blieb zwar auf seiner Fahrbahnseite Richtung B 318, doch in der Kurve schwang seine Fahrertür plötzlich auf.

Der linke Seitenspiegel des BMW wurde beschädigt, der unbekannte Fahrer brauste in Richtung A 8 davon. Die Polizei bittet um Hinweise: 0 80 24 / 9 07 40.

