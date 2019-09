Falscher Polizist will Frau täuschen, blitzt aber ab 

Er gab sich am Telefon als „Kommissar“ aus: Ein unbekannter Betrüger versuchte, eine Frau aus Holzkirchen übers Ohr zu hauen. Die jedoch roch den Braten - und informierte die echte Polizei.

Holzkirchen - Falsche „Polizisten“ versuchen derzeit in Holzkirchen, mit einer perfiden Masche Beute zu machen. Wie die (echte) Holzkirchner Polizei gestern mitteilte, wurden aktuell zwei Fälle angezeigt, in denen sich ein angeblicher Polizeibeamter (gibt sich als Kommissar, Polizist oder ähnliche Bezeichnungen aus) meldet und sich frech nach Wertgegenständen und Sicherungseinrichtungen im Haus erkundigt. Oft stellt er sich als „Kommissar“ vor oder nutzt ähnliche Bezeichnungen, die Echtheit vorgaukeln sollen.

Und so funktioniert die Masche: Im Holzkirchner Fall wurde einer angerufenen Dame von einem Mann mitgeteilt, dass in ihrer Straße jüngst Einbrecher festgenommen worden seien. Bei diesen Einbrecher habe man einen Zettel gefunden, auf denen der Name der Frau stehe. „Vorsorglich“ erkundigte sich der falsche Polizist dann nach Vermögenswerten und Bargeld im Haus.

Im Holzkirchner Fall durchschaute die Angerufene das falsche Spiel. Der Anrufer stellte keine weiteren Forderungen, da er von der Frau direkt auf die „Falsche Polizisten“-Masche angesprochen wurde.

Laut Polizei wurden ähnliche Fälle auch bei der Polizei in Bad Wiessee gemeldet. Im Display der Angerufenen erschien jeweils die unbekannte Telefonnummer 089/29101.

Personen, die ähnliche Anrufe erhalten haben, oder Zeugen eines solchen Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/9074-0 zu wenden.

Die Polizei Holzkirchen warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Anrufen. Niemals werde ein echter Polizist um Geldbeträge bitten. Die Beamten empfehlen, am Telefon nie über persönliche und finanziellen Verhältnisse zu sprechen. „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie im Zweifel Ihre örtliche Polizeidienststelle oder wählen Sie den Polizeinotruf 110“, heißt es in der Pressemitteilung.