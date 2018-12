Faszination St. Josef: Darum strömen Besuchermassen in die neue Kirche

Ein kontroverser Bau, eine bewegte Historie: Die neu St.-Josef-Kirche zieht Tausende Besucher an. Auch junge Familien kommen wieder häufiger in die Gottesdienste. Nur warum? Ein Besuch.

Holzkirchen – Mittwochabend, 17.10 Uhr, das Foyer der St. Josef in Holzkirchen füllt sich. 30 Männer und Frauen warten. Verstohlene Blicke wandern durch die halbgeöffneten Flügeltüren ins Kircheninnere. Ein Gottesdienst findet hier heute nicht statt, auch kein Konzert. Für den Firmunterricht sind die Wartenden allesamt zu alt. Sie nehmen an diesem Abend an einer Führung durch die Kirche teil. Es ist eine ganz besondere für Katharina Nitsch. Sie legt beim Katholischen Bildungswerk Miesbach ihre Prüfung zur zertifizierten Kirchenführerin ab. Der Rundgang mit Publikum ist ihr erster, doch es ist nur einer von vielen in der neuen Holzkirche zu Holzkirchen.

Seit seiner Weihe im März dieses Jahres zieht der sakrale Neubau Besucher an. Seniorengruppen, die aus dem Berchtesgadener Land anreisen, der örtliche Frauenbund, Fachpublikum. Architekten, die die Konstruktion begutachten oder der Autor eines Buchs über Kirchenbauten aus Frankfurt. Dutzende Führungen für über 1000 Teilnehmer hat Pfarrgemeinderat Matthias Hefter gegeben, sagt er. Hinzu kommen diejenigen, die sich von Pfarrer Gottfried Doll die Kirche zeigen lassen, sowie unzählige Besucher, die sie auf eigene Faust erkunden.

Eine solche Gruppe schlendert gerade aus der Kirche, als Nitsch im Vorraum ihre Gäste begrüßt. Ihnen fehlen freilich die Hintergrundinformationen, die Führer wie Nitsch parat haben. Etwa wie viele Lkw-Fuhren nötig waren, um die dreieckigen Bauteile für den wabenartigen Kirchenkegel anzuliefern (41 an der Zahl). Oder wie viele Arbeitsstunden es brauchte, um die Orgel aus der alten St. Josef für die neue umzubauen (4100). Und ihnen entgeht wahrscheinlich ein Detail an der Pforte zur Kapelle, das weltlichen Ursprung hat. Eine Gravur, die an den Anschluss Holzkirchens ans Eisenbahnnetz erinnert.

Ortsgeschichte verschmilzt mit Kirchengeschichte. Die einen Teilnehmer der Führung sind gekommen, weil sie wissen wollen, wie beides verwoben ist. Die anderen, weil sie mehr über die Architektur erfahren wollen, die einst so kontrovers diskutiert wurde. So wurden die beiden Kegel unter anderem als „Kühltürme“ beschimpft. Lina Meineke begleitet an diesem Abend ihre Mutter, die in der Nachbarschaft wohnt. Sie selbst lebt nicht mehr in Holzkirchen und ist zum ersten Mal in der neuen Kirche, erzählt sie. „Neugierig“ sei sie gewesen auf den Neubau, überrascht ist sie nach der Führung von der „Offenheit“ und „guten Akustik“. Ihr Urteil: „Sie ist schöner als die alte.“

Was die alte St.-Josef-Kirche, die 2012 abgerissen wurde, und ihren heuer geweihten Ersatz eint, ist der Zulauf junger Familien. Dieser ebbte in den Vorjahren ab. Der St.-Laurentius-Kirche am Marktplatz, wohin die Pfarrgemeinde in der sechsjährigen Bauzeit auswich, blieben Eltern mit ihren Kindern fern. „Sie bietet nicht den geeigneten Rahmen“, erklärt Pfarrer Doll. Nun kommen im Schnitt gut 180 Gläubige in die Messen, darunter wieder immer mehr junge Kirchgänger. Ein Indiz: Beim Vater Unser, berichtet Doll, bildet sich ein geschlossener Kreis um den Altar.

Auch der Vorgängerbau war circumstant, sprich rund um den Altar angelegt, erklärt Nitsch bei ihrer Führung. Und das, obwohl er vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil geweiht wurde. Wissbegieriges Nicken. Eine Stunde führt Nitsch die Besucher durch die Kirche. In der Kapelle endet ihre erste, aber nicht letzte Führung. Die Prüfung zur Kirchenführerin hat sie nämlich bestanden.

Kirchturm-Sanierung dauert an

Süßer die Glocken nie klingen als zur Weihnachtszeit, propagiert ein Lied. Nun, es ist Weihnachtszeit, doch an der St.-Josef-Kirche in Holzkirchen klingen die Glocken nur teilweise. Wie berichtet, wird der Kirchturm seit September saniert, dafür müssen sie unter der Woche ausgeschalten bleiben, wenn gearbeitet wird. Während die Schalllamellen schon ausgetauscht sind und auch die Fassade gereinigt ist, erweist sich der Eingriff am Glockenstuhl aber komplizierter als angenommen.

Die Holzbalken, auf denen er ruht, sind marode. Der Plan, sie durch zwei stabile Stahlträger zu ersetzen, wurde verworfen. „Zu aufwendig“, weiß Matthias Hefter, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Das Erzbischöfliche Ordinariat, das die Sanierung bezahlt, hat sich dafür entschieden, abfedernde Sockel einzubauen. Statt wie geplant im Dezember, sollen die Bauarbeiten im März abgeschlossen sein.