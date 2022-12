Felsiger Untergrund verteuert Neubau der Mittelschule

In vollem Gange sind die Abbrucharbeiten an der ehemaligen Mittelschule in Holzkirchen. Sobald der Altbestand weg ist, beginnt der Neubau an der Baumgartenstraße. © Thom,as Plettenberg

Überraschend kommt sie nicht, die Kostensteigerung beim Neubau der Holzkirchner Mittelschule. Denn aufgrund der Inflation steigen auch die Baupreise. Doch auch ein anderer Grund treibt die Kosten des Projekts jetzt nach oben.

Holzkirchen – Um gut neun Prozent sind die Kosten seit der Entwurfsplanung im Juni dieses Jahr gestiegen. Aktuell kalkuliert die Gemeinde Holzkirchen mit rund 44,5 Millionen Euro, die sie für den Neubau aufbringen muss. Doch was die Kosten des Projekts nun nach oben treibt, hängt nicht nur mit der allgemeinen Preissteigerung zusammen. „Wir haben ein Problem mit dem Untergrund“, stellte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in der Sitzung des Gemeinderates fest. Und fasste damit zusammen, was Planer Christian Friedl (ecoplan, Freyung) zuvor erläutert hatte.

Ein Bodengutachten, das im Rahmen der Bauplanungen erstellt wurde, hatte ergeben, dass ab einer Tiefe von gut fünf Metern eine Felsschicht besteht. Diese müsse im Rahmen der Neubauarbeiten durchbohrt werden, um Versickerungsschächte anzulegen. Derartige Schächte dienen dazu, Regenwasser auf dem Gelände versickern zu lassen. Sollte es stark regnen, dann dienen künftige Rückhalteschächte dazu, das Regenwasser auf dem Gelände zurück zu halten.

Und auch diese treiben die Kosten der neuen Mittelschule nach oben. „Die Entwässerungsplanung ist sehr aufwändig“, lautete Friedls Fazit. Und Holzkirchens Pressesprecherin Annika Walther bestätigte auf Nachfrage, dass eine sehr kostenintensive Ausführung notwendig sei.

Ein finanzieller Aufwand ergebe sich zudem aus den „höheren Anforderungen an die Wassereinwirkungsklasse“, wie Walther auf Nachfrage hinzufügte. Das bedeutet, dass Teile des Gebäudes, vor allem die bodennahen, gegen Wasser abgedichtet werden müssen. Ein weiterer Kostenfaktor: der Anschluss an den öffentlichen Kanal. Dieser wird auf der Holzstraße und nicht auf der Säggasse erfolgen. „Beim Anschluss in der Säggasse kann ein Abwasserrückstau nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, was versicherungstechnisch problematisch ist“, so Walther. Gemeinderat Josef Sappl senior (CSU) regte an, Regenwasser nicht nur versickern zu lassen, sondern für den Wasserbedarf der Schule zu nutzen. Man könnte so das Regenwasser für die Toiletten nutzen. Er zeigte sich auch mit der fünf Kubikmeter großen Zisterne, mit der das Regenwasser aufgegangen wird, unzufrieden und plädierte „eher für 100 Kubikmeter“.

Um Sappls Vorschlag umzusetzen, wäre ein zweites Leitungssystem nötig. Planer Friedl erteilte dem eine Absage. Das sei nicht wirtschaftlich, argumentierte er. Dennoch werde man die Anregung aufnehmen. Bürgermeister Schmid hat eine klare Meinung zu diesem Vorschlag: „Das ist nicht rentabel“, sagte er auf Nachfrage. Vergleiche man die Nutzung des Grauwassers, wie Regenwasser für Toiletten, so müsse man den Mehrraufwand mit möglichen Einspareffekten und ökologischen Auswirkungen abwägen. Zudem würde es notwendig, die größeren Zisternen in den Fels zu bauen, was noch mehr kosten würde.

Die aktuellen Kostensteigerungen störten ihn, gab Schmid zu. Aber Holzkirchen sei keine inflationsfreie Zone. „Wir müssen ja bauen“, sagte der Rathauschef und verwies darauf, dass Schule eine „klassische Pflichtaufgabe für Kommunen“ ist. Würde man jetzt nicht bauen, so würden die Kosten für die Interimsschule steigen. Eine Abwägung, die er für sich klar entscheidet: „Der Neubau geht vor“.

Von Andreas Wolkenstein

