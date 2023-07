Feuerwehreinsatz in Büro-Küche

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). © Uli Deck/ dpa

Zu einem Einsatz in der Küche eines Büros an der Holzkirchner Salzgasse hat die Feuerwehr am Mittwoch um 13.30 Uhr ausrücken müssen.

Holzkirchen - Eine 59-jährige Mitarbeiterin hatte eine Plastikkiste auf dem Herd abgestellt. Diese schmolz, und es rauchte gewaltig. Eine weitere Mitarbeiterin kam von der Mittagspause zurück und alarmierte die Feuerwehr. Die trug die Kochplatten ins Freie und lüftete die Räume. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

