Holzkirchen: Feuerwehren stellen auf Zentrallager um

Von: Andreas Höger

Teilen

Gut ausgerüstet: Die Ortsteil-Feuerwehren Holzkirchen, Hartpenning und Föching stellten sich in ihrer neuen PSA vor dem Rathaus zum gemeinsamen Luftbild-Gruppe © auf. Die farbigen Schulterkoller weisen auf ihre Aufgaben und Funktionen hin. Foto: Feuerwehr

Um die Atemschutzgeräte der Feuerwehren in der Marktgemeinde kümmert sich schon länger eine Zentralstelle in Holzkirchen. Nun gibt es auch ein Zentrallager für Schutzkleidung. 300 Garnituren stehen dort bereit.

Holzkirchen – Die drei Ortsteilfeuerwehren der Marktgemeinde bedienen sich seit Kurzem aus einer gemeinsamen Kleiderkammer – und bekamen eine nagelneue „persönliche Schutzausrüstung“ (PSA). Rund 282 000 Euro investierte das Rathaus in die Sammelbestellung, die Anfang des Jahres eintraf. 300 Garnituren lagert Zeugwart Florian Schramm nun in der Holzkirchner Feuerwache in einem Zentral-Lager, aus dem sich alle Wehren bedienen. Die Kommandanten Ludwig Würmseer (Holzkirchen), Hubert Schmid (Hartpenning) und Martin Fischhaber (Föching) hatten sich im Vorfeld auf ein Modell verständigt.

Fast 20 Jahre waren die alten Monturen alt, viele Einsätze und unzählige Übungen hatten dem Material zugesetzt. „Je mehr Waschzyklen durchlaufen werden, desto mürber werden die Schutzfasern“, erklärt Holzkirchens Kämmerer Dominik Wendlinger. Der Gemeinde sei wichtig, die Aktiven mit der bestmöglichen Schutzausrüstung in die Einsätze zu schicken, deswegen jetzt die Neuanschaffung. In diesem Zuge regte der Kämmerer auch gleich die Neuorganisation an: Die zentrale Kleiderkammer in der Holzkirchner Wache, die im 2. Stock eingerichtet wurde, schafft Freiräume in Hartpenning und Föching und entlastet die ehrenamtlichen Zeugwarte.

Vorbild Atemschutz

„Schon beim Atemschutz haben wir auf eine Zentralwerkstatt umgestellt“, sagt Wendlinger. Föchinger und Hartpenninger Kameraden bringen ihr Gerät nach Holzkirchen, wo hauptamtliche Gerätewarte beschäftigt sind und frische Ersatzgeräte immer bereit liegen.

Nach diesem Prinzip läuft es jetzt auch bei der PSA: Lagerung und Reinigung der Einsatzkleidung werden zentral organisiert. Brauchen die Wehren frische Monturen, können sie sich in Holzkirchen bedienen. „Alle Größen sind immer vorrätig“, sagt Würmseer. Nach Größen und Nummern sortiert gibt es Hosen, Jacken, Schuhe, Handschuhe und Helme. In den Regalen liegen auch Schulterkoller, die über Klettverschlüsse auf den Jacken fixiert werden.

Auf der Rückseite der Schulterkoller, die ebenfalls regelmäßig in die Reinigung müssen, ist der Name der Ortsfeuerwehr aufgedruckt. Und nicht nur das: Die Farbe auf den Schultern dient im Einsatz der schnellen Orientierung. Gelb tragen reguläre Einsatzkräfte, Rot markiert Atemschutz-Träger, weiße Schultern weisen Kommandanten und Landkreis-Führungspersonal aus. Bürgermeister Christoph Schmid als Dienstherr der Feuerwehr trägt Grün für „Fachberater“, wozu etwa auch Seelsorger zählen. „Außerdem steht hinten drauf, wer da rumläuft“, erklärt Würmseer, „das ist bei Großschadenslagen hilfreich.“ Schmid etwa trug seine grüne Jacke während der Granaten-Entschärfung vor zwei Wochen am Bahnhof.

„Spart Platz, Arbeit und Geld“

Die Kommandanten entschieden sich für ein Modell des österreichischen Herstellers Texport. „Sehr funktionell mit Funkgerätetasche und Karabiner-Schlaufe, aber ohne Schnickschnack“, sagt Würmseer, „wir sind sehr zufrieden.“ Das zentrale Management sei eine sinnvolle Umstellung auch aus Sicht der Aktiven, „Ich kann nur anderen Wehren empfehlen: Macht es auch so. Das spart Platz, Arbeit und Geld.“

Die ausgemusterte Ausrüstung lagert derzeit im Keller der Holzkirchner Feuerwache. Die Gemeinde würde sie gerne spenden. „Wir haben unseren Altbestand dem Landesfeuerwehrverband gemeldet“, sagt Wendlinger, „wenn es etwa in der Ukraine gebraucht wird, kann es abgerufen werden.“