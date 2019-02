Flüchtlings-Container verschwinden:  Platz für eine neue Kita

Die Tage der Wohncontainer an der Rosenheimer Straße sind gezählt. Vermutlich im Juli werden die Bewohner verlegt, Ende August muss die Fläche frei sein. Die Gemeinde will auf dem Grundstück zusätzliche Kita-Plätze schaffen.

Gemeinde startet Planungen

von Andreas Höger schließen

Jetzt ist es amtlich: Im Sommer wird die Container-Unterkunft für Flüchtlinge an der Rosenheimer Straße aufgelöst. Die Marktgemeinde bekommt die Fläche zurück – und weiß schon, was sie daraus macht: Eine zusätzliche Kita, die dringend nötig ist. Aktuell fehlen in der Gemeinde 20 bis 30 Betreuungsplätze.