Ab durch den Tunnel: Neuer Radweg für Sportler und Pendler

Hinunter in die Senke, ab durch den Tunnel und hinauf ins Gewerbegebiet und zum Sportheim: Eine pfiffige Abkürzung nutzt ein neuer Radweg in Föching. Zudem bekommt die MB 14 von Föching zur B 318 eine frische Asphaltschicht.

Föching –Der Beginn der Bauarbeiten am 16. März ging in der aufkeimenden Coronakrise unter. Was der Bedeutung nicht ganz gerecht wird, denn die Föchinger haben darauf lange gewartet: Endlich entsteht ein neuer, sicherer Geh- und Radweg vom Dorf in Richtung Sportfreunde-Vereinsgelände. „Ich bin heilfroh, dass es jetzt losgeht“, sagt Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU).

Was die Sportler freut, wird auch mancher (künftige) Mitarbeiter der Firma Bosch zu schätzen wissen; bis Herbst 2021 soll der Standort im Gewerbegebiet Fichtholz zu einem Kompetenzzentrum für „Future Mobility Solutions“ aufwachsen. 900 zusätzliche Arbeitsplätze sind geplant, mancher Mitarbeiter aus der Region wird mit dem Rad oder E-Bike „einpendeln“ – und seien es nur die paar Kilometer herüber vom Holzkirchner Bahnhof.

Bosch lieferte vielleicht den zündenden Funken

„Bosch fördert das Radfahren seiner Mitarbeiter“, weiß Löwis. Der explizite Wunsch des Großunternehmens, über einen brauchbaren Radweg erreichbar zu sein, „war vielleicht der zündende Funke, dass jetzt endlich gebaut wird“.

Das Radweg-Projekt beschäftigt Löwis seit Beginn seiner Amtszeit 2014. Der Landkreis als Maßnahmeträger hätte zwar immer Geld zur Verfügung gestellt, aber im Genehmigungs- und Zuschussverfahren seien so viele Behörden zu hören gewesen, dass eine Verzögerung auf die nächste folgte. „Sehr ernüchternd“, sagt Löwis.

Komplizierte Signaltechnik am Bahnübergang

Den Durchbruch brachte der Clou mit der Innerorts-Trasse. Die ursprünglich angedachte Wegführung neben der MB 14 wäre mit einer Querung der Bahngleise verbunden gewesen, was langwierige Abstimmungen mit der Bahn zur Folge hatte. „Es ging vor allem um die Signaltechnik“, sagt Löwis, „an dem einen Übergang hängen drei weitere dran – das wäre hoch kompliziert geworden und hätte Jahre gedauert.“

Diesem Problem geht die neue Trasse aus dem Weg; sie schlüpft durch einen bis dato unscheinbaren Tunnel, der einst hauptsächlich für landwirtschaftliche Nutzung vorgehalten wurde. Nach dem Durchschlupf geht es neben dem Bahndamm nach vorne zur MB 14, dort neben der Straße hangaufwärts und über eine Querungshilfe hinüber zum Sportgelände.

Markt und Landkreis arbeiten zusammen

Die Zuwegung auf der Dorfseite erfolgt über die Flurstraße und die von dort nordwärts abknickende, etwa 100 Meter lange Zufahrt zum Friedhof. „Wir haben zugesagt, diesen Teil des Wegs selber zu bezahlen“, sagt Löwis.

Federführend bleibt das Landratsamt. Der Kreis baut nicht nur den bisher als Provisorium geführten Geh- und Radweg neben der Straße aus, sondern gönnt der Kreisstraße MB 14 zwischen Föching und dem Gewerbegebiet Fichtholz (Bergfeldstraße) einen neuen Asphaltbelag.

Wie Birger Nemitz, Sprecher der Kreisbehörde, auf Anfrage mitteilte, belaufen sich die Gesamtkosten auf 2,2 Millionen Euro. Der Freistaat sagte Zuschüsse in Höhe von rund 40 Prozent zu.

Kreisstraße MB 14 bis November gesperrt

0Während der Landkreis auf seinem Abschnitt losgelegt hat, muss die Gemeinde letzte Hausaufgaben erledigen. Dazu gehören ein Gestattungsvertrag mit der Pfarrei Föching, um die Zuwegung von der Flurstraße mitnutzen zu können, und eine Vereinbarung mit der Bahn, um auf Bahngrund neben dem Damm den Weg bauen zu können. „Stand jetzt schaut’s da ganz gut aus“, sagt Löwis.

Im November soll die neue Geh- und Radwegverbindung fertig sein. Bis dahin müssen Autofahrer die Vollsperrung der MB 14 in Kauf nehmen. Fußgänger und Radler gelangen von Föching über eine Notzuwegung aufs Sportgelände.