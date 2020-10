Diebe schleichen in Rohbau und lassen teures Werkzeug mitgehen

Werkzeug und Maschinen klauten unbekannte Diebe von einer großen Baustelle im Gewerbegebiet bei Föching. Mit dem Verkauf der Beute, so schätzt die Polizei, lassen sich rund 1500 Euro machen.

Föching - Aus einem Rohbau im Gewerbegebiet-Nord bei Föching entwendeten Unbekannte Werkzeug im Wert von rund 1500 Euro. Wie die Holzkirchner Polizei mitteilt, schlichen sich die Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2. Oktober) in die Baustelle in der Bergfeldstraße.

Eine Baufirma hatte im dortigen Rohbau, in einem abgesperrten Gitterkorb, Werkzeug und Baustellenmaterial gelagert. Den Gitterkorb knackten die Täter und ließen diverses Werkzeug und Werkzeugmaschinen mitgehen.

Zeugen, die im Tatzeitraum und im Umfeld der besagten Baustelle verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzkirchen unter der Telefonnummer 0 80 24 / 90 740 zu melden