Holzkirchen: Fotografin setzt sich künstlerisch mit Lage in Iran auseinander

Es sind ästhetisch abstrahierte Fotografien, die Jennifer Hartmann in Holzkirchen zeigt. Doch der Hintergrund ist ernst: Die Gmunderin setzt sich mit der Lage im Iran auseinander.

Holzkirchen – „More“: Unter diesem Titel steht Jennifer Hartmanns Ausstellung, die im Holzkirchner Coworking-Space „Das Atelier“ zu sehen ist. Ihre knalligen, großformatigen Fotografien tupfen nicht nur die Bürowände. Hinter den ästhetischen Bildern steht ein ernstes Thema, das die Künstlerin im Untertitel in Worte fasst: „Fotografische Abstraktionen von Frauenporträts und künstlerische Auseinandersetzung mit der aktuellen Lage im Iran.“

„Warum gerade Iran?“, stellt Hartmann in den Raum und erzählt von Leila Cheraghi, die eigentlich selbst hätte reden sollen, wäre sie nicht auf der Fahrt von Köln nach Holzkirchen in einem so verspäteten Zug gesessen, dass man den Vernissage-Gästen trotz feiner Häppchen und angeregter Gespräche keine derart verlängerte Wartezeit zumuten wollte.

So sprang die Fotografin selbst in die Bresche und erzählte von der in Teheran geborenen Cheraghi, deren Eltern 1987 mit vier Töchtern den Iran verließen, um diese in Freiheit aufwachsen zu lassen. Heute ist Cheraghi unter anderem Leiterin des für interkulturelle Kunstprojekte genutzten Ausstellungsraumes CO³ in Köln. „Wir sind keine politischen Aktivistinnen“, sagt die in Köln geborene und heute am Tegernsee lebende Jennifer Hartmann, über die seit Teenager-Tagen beste Freundin. „Aber wir sind Frauen und stecken deshalb in dem Thema drin.“

„Lichtmalerei“ setzt Frauen in Szene

Aus den gemeinsamen Gedanken und Gefühlen zur aktuellen politischen Lage in Iran entstand die Bilderserie mit abstrakten Frauenporträts, deren Umsetzung die Gmunderin als Lichtmalerei beschreibt. Detailaufnahmen im Tschador vor milchig weißem Hintergrund. Poppig-bunt gekleidete Frauen mit verfremdeten Flächen statt Gesichtern. Frauen, die sich in der Unschärfe aufzulösen scheinen.

Sie sei eine, die nicht nur Plauderthemen habe, sondern sich auch mit ungemütlichen Sujets auseinandersetze, skizzierte die kurzfristig als Laudatorin eingesprungene Linda Schmieder die befreundete Fotografin mit dem unermüdlichen Drang, Neues kennenzulernen. Was daraus entstehen kann, zeigt die Ausstellung der Marketing- und Vertriebsfrau, die die oktroyierte Ruhe durch Corona zu einem Abendstudium der Fotografie nutzte, um ihrer künstlerischen Begabung mehr Raum gegenüber Vernunft geschuldeten Tätigkeiten zu geben.

Botschaft einer Aktivistin

Im Nebenraum gibt Aktivistin Fariba Farahani in einer Videobotschaft einen Überblick über die Hintergründe der seit 44 Jahren andauernden Unterdrückung von Frauen im Iran. Sie beschreibt deren Alltag mit Extra-Bänken in öffentlichen Verkehrsmitteln wie zu Zeiten der Rassentrennung, die Giftgasanschläge auf Mädchenschulen, denen in den vergangenen drei Monaten mehr als 1000 Schülerinnen an 60 Schulen zum Opfer fielen, und die Vergewaltigung zum Tode verurteilter Frauen, damit diese nicht als Jungfrauen direkt ins Paradies gelangen könnten. „Die mutigen Frauen im Iran brauchen unsere Stimme“, appelliert Farahani vom Bildschirm und lässt betroffene Gäste zurück. Wenigstens könne man in seiner Hilflosigkeit finanziell etwas helfen, ist der Tenor. Die Spendenbox für die von Farahani ins Leben gerufene Organisation, die nach gezielten Schüssen in die Augen Operationen finanziert, stand bereit.

Zu sehen sind die Fotografien während der nächsten Wochen im „Das Atelier“ (Erlkamer Straße 4). Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter 0 80 24 / 99 45 11 oder susanne@dasatelier.io.