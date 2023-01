Frischeküche setzt auf „Chillen“ und sucht neue Rechtsform: Kommt ein Zweckverband?

Von: Andreas Höger

Teilen

Gut aufgestellt: Die Frischeküche-Vorstände Barbara Schömig und Stefano Chiari sind seit 2017 im Amt. Zur Auslieferflotte gehört seit Kurzem ein Elektro-Transporter (hinten) für kleinere Touren. Die meisten Essen werden mit herkömmlichen Transportern ausgefahren, weil es keine passenden E-Modelle gibt. © Thomas Plettenberg

Das Kommunalunternehmen Frischeküche ist aus der Pandemie durchgestartet, kocht jetzt täglich 2000 Portionen für Kitas und Schulen – und hat weitere Kunden in Aussicht. Zehn Jahre nach der Gründung deuten sich zudem Umstrukturierungen an. Eine neue Rechtsform könnte den Kundenkreis erweitern. Dafür setzt die Küche schon jetzt verstärkt auf das „Schockkühlen“.

Holzkirchen – Das Rezept gaben Marktgemeinde und Landkreis bei der Gründung der Frischeküche im Jahr 2013 klar vor. Mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln, möglichst in Bio, sollte die neue Großküche am Holzkirchner Ladehof Schüler, Kitakinder, Betreuer und Lehrer mit gesundem Essen versorgen – und das zu verträglichen Preisen und mit dem Auftrag, über die Bedeutung richtiger Ernährung zu informieren. Ein ambitioniertes Menü, das dem 28-köpfigen Team unter Leitung der Vorstände Barbara Schömig und Stefano Chiari (Küchenchef), die seit 2017 als Doppelspitze amtieren, regelmäßig gelingt.

Doch nach zehn Jahren scheint die Zeit gekommen, das Rezept frisch abzuschmecken. Das betrifft unter anderem den Wirkungskreis. Um die Auslastung in den Anfangsjahren zu stabilisieren, wurde und wird auch für Einrichtungen außerhalb des Landkreises gekocht: das Gymnasium Bruckmühl, die Mittagsbetreuung Heufeld, Schulen in Feldkirchen, die Kindergärten in Sachsenkam und Reichersbeuern. „Viele holen ihr Essen selber ab“, sagt Schömig. Das immerhin entlastet das Ausfahr-Personal, das in Holzkirchen, Otterfing, Schliersee und Hausham sowie seit Kurzem auch in Weyarn (Kindergarten, Mittagsbetreuung) und Gmund (Kita) unterwegs ist.

Trotzdem sind Kunden jenseits der Landkreisgrenze „für die Satzung unseres Kommunalunternehmens ein Graubereich“, sagt Holzkirchens Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender Christoph Schmid. Andererseits zeigen immer mehr Einrichtungen aus der ganzen Region Interesse, von der Frischeküche versorgt zu werden. „Wir machen uns Gedanken, in welcher Rechtsform die Frischeküche am besten aufgestellt ist“, sagt Schmid.

Kommt eine GmbH in Frage, wie bei der 2016 gegründeten Frischeküche-Tochter „Frischekiosk“? Mehr spricht dafür, einen Zweckverband zu gründen, an dem sich alle Kommunen beteiligen können. Was genau geplant ist, will Schmid nicht preisgeben.

Technisch stellt die Großküche längst die Weichen, um nicht mehr von schnellen Auslieferzeiten abhängig zu sein. Neben dem Prinzip „Cook and Hold“, bei dem die Portionen bis zu drei Stunden warmgehalten werden, wird ein Teil der Speisen bereits im modernen Cook--and-Chill-Verfahren transportiert; „Chill“ steht für „ruhen lassen“, technischer korrekter wäre „schockkühlen“. Die Portionen werden dabei innerhalb von 90 Minuten auf drei Grad heruntergekühlt. Wird die Kühlkette eingehalten, sind die Speisen viele Stunden oder gar Tage haltbar. Vor dem Verzehr werden die Essen aufgewärmt oder „regeneriert“, wie Ernährungsexpertin Schömig erklärt: „Dabei bleiben Nährstoffe und Vitamine besser erhalten.“ Allerdings muss das Personal in den Einrichtungen wissen, worauf zu achten ist. „Wir bieten Schulungen an“, sagt Schömig.

Ein Drittel aller Portionen stellt die Frischeküche bereits per „Cook and Chill“ her. Das erhöht die Kapazität, da damit auch nachmittags für den folgenden Tag gekocht werden kann. Das aktuelle Potenzial schätzt Küchenchef Chiari schon jetzt auf bis zu 3000 Portionen am Tag.

Beim operativen Geschäft, das laufende Einnahmen und Ausgaben betrifft, sieht Schömig die Frischeküche auf einem „sehr guten Weg“. Die Portionspreise hob das Unternehmen im Herbst an – und muss heuer wohl noch einmal an der Preisschraube drehen. „Lebensmittel haben sich zuletzt um bis zu 20 Prozent verteuert“, sagt Schömig, „der Preis für Milch etwa ist extrem gestiegen.“

Abstriche bei der Qualität der Lebensmittel werde es nicht geben, verspricht Schmid: „Die Frischeküche kocht frisch, regional und saisonal – diesen Markenkern geben wir nicht auf.“

Immer noch müssen Gemeinde und Landkreis das Defizit tragen

Das Konzept kommt an, die Kunden sind dankbar. Doch der Betrieb der Frischeküche, gegründet 2013 als „gemeinsames Kommunalunternehmen (gKU)“, ist zehn Jahre später noch immer auf regelmäßige Zuwendungen der Marktgemeinde Holzkirchen und des Landkreises angewiesen.



Jährlich muss das bilanzielle Defizit ausgeglichen werden, zu gleichen Teilen von Gemeinde und Landkreis. 2019 belief sich der Verlust auf 376 000 Euro, 2020 auf 381 000 Euro. Ähnlich hoch fielen die Defizite schon seit 2015 aus.



Im Jahr 2021 profitierte die Bilanz von einem gerichtlich erstrittenen Vergleich mit dem Küchenplaner, der nach Ansicht der gKU-Führung die Großküche falsch dimensioniert hatte; das Defizit reduzierte sich auf 125 600 Euro. Wie Bürgermeister Christoph Schmid erklärt – er ist qua Amt Vorsitzender des Frischeküche-Verwaltungsrats – machte das Kommunalunternehmen während der Corona-Zeit Kurzarbeitergeld geltend. Staatliche Corona-Hilfen „im fünfstelligen Bereich“ musste das gKU aber wieder zurückzahlen, weil kommunale Einrichtungen nicht zuschussberechtigt sind. Die Bilanz für 2022 liegt noch nicht vor.



Angedacht war gewesen, dass die Frischeküche nach einigen Jahren bilanziell eine „Schwarze Null“ schreibt und sich damit selber trägt. Wie Schmid betont, ist das operative Geschäft von diesem Ziel nicht mehr weit entfernt. „Wir schleppen aber immer noch die Baukosten in den Bilanzen mit.“ Drei Millionen Euro wurden 2013/2014 investiert – vorgestreckt von Gemeinde und Landkreis, abzustottern von der Frischeküche, letztlich über den Defizitausgleich aber wieder von den Kommunen getragen. Schmid hat Pläne, die Bilanz der Frischeküche von dieser Immobilien-Belastung zu befreien. Details dazu will er noch nicht preisgeben.



Strategische Entscheidungen muss der Verwaltungsrat der Frischeküche absegnen, der aus zehn Mitgliedern besteht. Neben dem Holzkirchner Bürgermeister sind dies vier Gemeinderäte und fünf Kreisräte.

Lust auf Langlaufen? Hier erfahren sie, wo das im Nordlandkreis möglich ist.