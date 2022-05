Holzkirchen: Frühlingsfest-Auftakt im kleinen Rahmen

Teilen

Die Blaskapelle des Musikzugs spielte zum Auftakt des „kleinen Frühlingsfestes“ in Holzkirchen an seinem Vereinsheim auf. © Thomas Plettenberg

Die große Ausgabe fällt heuer zwar flach - doch der Musikzug Holzkirchen hat noch ein „kleines Frühlingsfest“ auf die Beine gestellt. Nach dem Auftakt am Donnerstag geht es am Wochenende weiter.

Holzkirchen - Für das große Frühlingsfest kamen die Corona-Lockerungen zu spät. Aber ganz ausfallen lässt der Holzkirchner Musikzug den traditionellen Festauftakt im Nordlandkreis doch nicht: An Christi Himmelfahrt feierte das „kleine Frühlingsfest“ seinen Auftakt – nicht am Herdergarten, sondern am Vereinsheim des Musikzugs in der Raiffeisenstraße, ohne Autoscooter, aber mit zünftiger Musik der Blaskapelle des Musikzug sowie der Stimmungsband Host mi und deftiger Stärkung.

Nach einer Verschnaufpause am Freitag geht es am Samstag, 28. Mai 2022, mit Kaffee und Kuchen bei Einlagen des Spielmannszugs ab 15 Uhr sowie einem gemütlichen Abend mit den Mangfalltaler Musikanten ab 18 Uhr weiter, ehe das Fest am Sonntag, 29. Mai 2022, von 10.30 bis 15 Uhr mit der Blaskapelle ausklingt.

ag