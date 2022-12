Holzkirchen führt digitalen Plan für Turnhallenbelegung ein

Erleichtert über die Neuerung: Holzkirchens Sportbeauftragter Jörg Wedekind ist froh, dass Angebot und Nachfrage bei der Hallenbelegung nun digital einsehbar sind. Wer zusätzlichen Bedarf hat, kann per Knopfdruck buchen. © Thomas Plettenberg

Transparent und einfach soll es sein: Holzkirchen setzt einen digitalen Hallenbelegungsplan ein. Sportbeauftragter Jörg Wedekind erklärt, wie’s geht.

Holzkirchen – Die Digitalisierung hält Einzug in den Holzkirchner Sport: Künftig wird die Belegung der Sporthallen über eine Website abgewickelt. Organisierte Sportgruppen können nun im Internet einsehen, in welcher Halle es freie Kapazitäten gibt – und diese bei Bedarf mühelos buchen.

„Wir sind froh darüber, dass einer der ersten Punkte des Sportentwicklungsplans abgehandelt ist“, sagt Jörg Wedekind. Er ist Sportbeauftragter der Gemeinde Holzkirchen, und man hört ihm die Erleichterung an. Eigentlich, berichtet Wedekind, hätte die Software schon Anfang des Jahres eingesetzt werden sollen. Doch dann stellte sich heraus, dass mehr Arbeit nötig ist als vorab angenommen. Jetzt ist die Homepage online.

Die künftigen Nutzer bekommen ein Konto im System freigeschaltet, ließ Standortförderin Eva-Maria Schmitz wissen. Der digitale Hallenbelegungsplan entstand in Zusammenarbeit von Sportbeauftragtem und der Holzkirchner Standortförderung. Wer wann in welche Halle darf, wird bislang in einer Sitzung im September festgelegt. Die organisierten Sportgruppen kommen dazu mit Wedekind zusammen. Vorrang haben die Schulen, dann die Sportvereine mit ihren Hallensportarten, es folgen weitere Vereine im Landkreis, der Lehrer- und der Betriebssport und schließlich andere Gruppierungen wie etwa überregionale Verbände.

Software ändert das Prozedere nicht, sorgt aber für Überblick

An diesem Prozedere wird sich auch durch die neue Software nichts ändern, erläutert Wedekind. Neu ist hingegen, dass die Belegungen nicht mehr in einer Tabelle festgehalten werden, die Wedekind verwaltet. Die Software ermöglicht es den Sportverantwortlichen, per Knopfdruck jederzeit Einblicke zu erhalten. „Das ist transparent für jeden“, betont Wedekind. Und für den Sportbeauftragten stellt es eine Erleichterung für seine Arbeit dar.

Denn wenn bislang ein Verein auf der Suche nach zusätzlichen Hallenzeiten war – etwa, weil mehr Training nötig ist –, dann fragten sie bei Wedekind per Email oder Telefon an. Dieser musste dann in seinen Tabellen nachforschen, ob eine Sportgruppe ihren Platz kurzfristig nicht braucht. Das war umständlich und kostete Zeit, erklärt Wedekind. Von nun an sind Angebot und Nachfrage im Internet einsehbar. Wer zusätzlichen Bedarf an Hallenzeiten hat, kann einen freien Platz per Knopfdruck buchen. Wedekind erhält dann eine Nachricht des Systems und kann dieses ebenfalls per Knopfdruck bestätigen.

Transparent und einfach, so fasst Wedekind der neue System zusammen. Nutzer sind die Verantwortlichen des Holzkirchner Sports, Trainer und Übungsleiter etwa. Für Private ist die Software nicht gedacht, hält Wedekind fest. „Man kann auch nicht auf die Homepage schauen und sich dann direkt für den jeweiligen Sport anmelden“, so der Beauftragte. Das müsse wie bisher über die Vereine geschehen.

Vielfalt des Sportangebots wird sichtbar

Doch für Schmitz hält die Homepage dennoch auch einen Vorteil für die Holzkirchner Bevölkerung bereit: Sie soll zeigen, „wie vielfältig unser Sportangebot ist und wann welcher Verein in welcher Halle mit welchem Angebot ist“, teilt sie auf Anfrage mit.

Auch wenn nun Wedekinds Arbeit als Sportbeauftragter einfacher ist – die Entwicklung der digitalen Lösung stellte dennoch eine große Herausforderung im vergangenen Jahr dar. Die Informationen aus seinen Tabellen mussten ins System eingepflegt werden, und an der Software selbst waren immer wieder Anpassungen nötig. Doch jetzt sei er froh, dass das Projekt realisiert ist, sagt Wedekind.

Der digitale Hallenbelegungsplan steht online. Nutzer müssen sich registrieren, um eine Buchungsanfrage stellen zu können. Registrieren können sich aber nur Verantwortliche des Holzkirchner Sports - Menschen, so Holzkirchens Sportbeauftragter Jörg Wedekind schmunzelnd, die „die Hallenbenutzungsordnung inhaliert haben“. Die Hallenbelegungen selbst sind indes für alle einsehbar.

Andreas Wolkenstein